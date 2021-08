Do nové sezony vstoupili fotbalisté karlovarské Slavie domácí remízou s Hostouní 0:0. „Z prvního kola nemáme nula bodů, což je z psychologického hlediska dobré. Například minulý rok jsme doma na úvod prohráli s Příbramí, která potom už nevyhrála ani zápas. Takže ten bod se dá vzít, ale samozřejmě to mrzí, zvlášť ta zahozená penalta. Celkově to bylo o prvním gólu, kdybychom ho dali, tak jsme myslím vyhráli,“ vrací se k prvnímu mistrovskému zápasu podzimu kouč Marián Geňo.

Hosté z Hostouně přicestovali bez svých dresů. Utkání tak hrozila kontumace. Domácí ale pomohli, na první půlku půjčili stará vlastní trika, na druhý poločas již hostům dorazila jejich tradiční zeleno-bílá sada. „Kontumačně jsme určitě vyhrát nechtěli,“ zdůrazňuje Marián Geňo.

„Nic, jedeme dál. Pokusíme se uhrát něco na Motorletu. Zápasů teď bude hodně, do toho pohár, i po tom bodu to snad bude pomaličku přibývat,“ dodává trenér FC Slavia Karlovy Vary.

Sobotního soupeře mohl Marián Geňo znovu zhlédnout na vlastní oči. Pražané se totiž v prvním kole představili v nedalekém Sokolově, odkud si odvezli výhru 2:1. „Jezdíme tam vždycky, mají stejného soupeře zápas před námi. Je to pro nás trochu výhoda. Sokolov znám, jezdím se na něj koukat. Je to příjemné, podívat se vždycky dopředu na našeho soupeře,“ poukazuje karlovarský lodivod.

Otázkou zůstává, v jaké sestavě Slavia v Praze nastoupí. „Zlehka už začal trénovat Jarda Červený, přibyl nám ale ze zápasu se zlomenou rukou Dubnička. Takže se nedá říct, že bychom na tom byli lépe, spíše počítáme ztráty,“ poznamenal Marián Geňo.

Ten ale prozradil jednu novinku. „Možná se k nám připojí jeden africký hráč, který s námi byl na poháru na Slavii, takže to bude možná o kousek lepší,“ připouští. Tím by měl být ghanský plejer Kader Yaya Touré.

Co čeká varskou Slavii na pražském Motorletu? „Důrazné, dobře organizované mužstvo, které hraje jak doma, tak venku na brejkové situace. Na to si musíme dát pozor. Někdy to svádí k tomu, že máte hru pod kontrolou, ale oni potom udeří z brejků, to ukázali i v Sokolově, kde mohli vést v 5. minutě 2:0, a bylo po zápase,“ upozorňuje Marián Geňo.

Přesto ani Sokolov nebyl úplně bez šance. „Trochu je přitlačil a ukázal, že se jim dají vstřelit branky, že se dají porazit,“ odpozoroval karlovarský trenér.

S jakým cílem vyrazí Karlovy Vary do hlavního města? „Jedeme tam rozhodně bodovat, přestože teď nemáme kádr jakkoliv široký. Ale kluci, co naskočili, tak ukázali, že jsou ochotní se za Vary rvát. Věřím, že se tam popereme o co nejlepší výsledek,“ je přesvědčen Marián Geňo.

Co na pražském Motorletu rozhodne? „Bude to podobné jako doma s Hostouní. Hodně napoví první branka, zápas se bude oběma soupeřům určitě těžko otáčet. Nesmíme udělat zbytečné individuální chyby, musíme být od začátku zápasu koncentrovaní a využít toho, co chtějí využívat domácí,“ přeje si kouč Slavie.