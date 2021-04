„Současná varianta není v praxi úplně použitelná,“ naráží trenér sokolovského Baníku Vít Vrtělka na další změnu ohledně návratu na stadiony, kdy nově hráči mohou trénovat v šesti dvoučlenných skupinách na jednom hřišti, ale s desetimetrovými rozestupy.

„Nicméně po dlouhé době bez hřiště a míče kluci uvítali i tuto možnost,“ hledal pozitiva na návratu na hřiště sokolovský kouč. A právě to je podle jeho slov důležité. „V tomto režimu asi nejde úplně o to, něco natrénovat, spíše jde o to, že se kluci zase potkají na hřišti a budou moct mít u nohy balon. Takže určitě příjemná změna oproti nekonečnému běhání v terénu a posilování,“ vysvětloval Vrtělka.

Sám ale ví, že tréninky v omezeném počtu mohou pokračovat kvůli opatření i delší dobu. „Je potřeba říct, že pokud by to trvalo dlouho, tak potom je to samozřejmě zase těžké, protože s týmovým tréninkem to moc společného nemá,“ má jasno Vrtělka.