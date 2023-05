/FORTUNA ČFL/ Jak karlovarská Slavia, tak i sokolovský Baník se představí ve 27. kole Fortuna ČFL v bitvě s týmem z jihu Čech.

Rezerva Českých Budějovic uspěla v Sokolově, kde vyhrála 5:1. Uspěje i v bitvě s karlovarskou Slávií? | Foto: Daniel Seifert

Fotbalisté Sokolova se představí v pátečním podvečeru, přesněji v 18.00 hodin, na půdě Písku. „Do Písku jedeme samozřejmě vyhrát,“ burcuje sokolovský kapitán Daniel Krlička. A není divu. Stále totiž žije alespoň malá naděje na záchranu mezi třetiligovou smetánkou. „Pokud ještě existuje aspoň teoretická možnost soutěž zachránit, budeme pro to dělat všechno,“ slibuje za kabinu sokolovského výběru Krlička.

Sám, ale ví, že baníkovce čeká náročná šichta. „Víme jak má Písek kvalitní mužstvo. Myslím si, že to bude kvalitní zápas, protože náš soupeř chce hrát vždy kombinační fotbal,“ přemítá před duelem šéf sokolovské kabiny. „Rozhodovat bude určitě naše disciplinovanost a to, jak budeme plnit taktické úkoly. Dále standardní situace, když Písek má ve svém týmu dost vysokých hráčů,“ dodal k pátečnímu souboji Krlička.

Napilno bude mít také karlovarská Slavia, která se propadla na předposlední pozici v ČFL. Ta vyzve v sobotu 20. května od 18.00 hodin na stadionu v Drahovicích rezervu Českých Budějovic. „Je potřeba už bodovat, to si všichni uvědomujeme,“ poukazoval kouč Slavia Marián Geňo na jednobodový rozdíl, který dělí oba týmy v tabulce. „Čeká nás béčko ligového týmu, který minulý týden ukončil sezonu,“ narážel kouč Slavie na případné posily z ligového výběru.

„Bude to opět o nás, my si nějaké šance vytvoříme proti každému soupeři, důležité bude je proměnit, to nás v poslední době limituje,“ připomněl Geňo koncovku, která dělá jeho výběru starosti. „Věřím, že v posledních čtyřech kolech ze sebe všichni vydají maximum,“ věří v sílu týmu Geňo.