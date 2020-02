V souboji dvou třetiligových týmů nakonec rozhodla o dělbě bodů 90. minuta, kdy měl na svědomí vyrovnávací trefu Jakub Houdek.

„Pro nás to byla velmi dobrá prověrka,“ spokojeně se ohlížel za utkáním karlovarský trenér Robert Žák. A nebylo divu. Slavia totiž ovládla první poločas, když třikrát skórovala. „V prvním poločase jsme se prezentovali stylem, ze kterého bychom mohli vycházet v jarní části,“ pochvaloval si Žák. První branku zápasu obstaral z přímého kopu z dvaceti metrů Pavel Maňák, Na to dokázali hosté odpovědět po rychlém brejku, který zužitkoval ve vyrovnávací branku Jakub Hodek.

Vedení slávistům navrátil zpět Lukáš Šulc, který zúročil svůj důraz v souboji s brankářem Dukly, a třetí brankovou radost pak přidal Tomáš Holík. „Ještě jsme si vytvořili další šance, nastřelili tyčku či břevno,“ připomněl karlovarský trenér. Do druhého poločasu už šla Slavia v jiném složení a to se promítlo i do dění na hřišti, když Dukla vstřelila dvě branky a k tomu ještě neproměnila pokutový kop.

„Udělali jsme pět šest změn a už to nebylo takové jako v prvním poločase, ale na druhou stranu jsme si opět vytvořili další šance, stejně jako soupeř, ale tentokrát je dokázala využít pouze Dukla.

Pro nás to bylo zase ponaučení a ukázalo, na čem ještě zapracovat,“ hledal pozitiva Žák. Slavia má před startem druhé poloviny Fortuna ČFL v programu ještě dvě utkání.

„První odehrajeme v neděli 1. března s Teplicemi B, kde by mělo jít o generálku, a posléze ještě se Žatcem, kdy si zahrají pro změnu hráči, kteří nedostanou tolik prostoru právě v utkání s Teplicemi,“ dodal Žák.

FC Slavia Karlovy Vary – Dukla Praha B 3:3 (3:1)

Branky: Maňák Pavel, Šulc Lukáš, Holík Tomáš – Hodek Jakub 2, Studnička Štěpán.

FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Tasić, Pěkný, Dubnička, Šulc – Skala – Hudec, Vokáč, Maňák, Kalina – Procházka (stř. Holík, Bláha, Shorný, Stöckner, Oliver, Zedníček).