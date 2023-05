/FORTUNA ČFL/ Náročný výjezd za sebou mají fotbalisté karlovarské Slavie, kteří se představili na půdě pražské Admiry. Tam nakonec museli sešívaní skousnout prohru 1:3.

Marian Geňo, trenér FC Slavia Karlovy Vary. | Foto: Daniel Seifert

„V poli jsme obstáli, ale ve vápnech, kde se rozhoduje, nás domácí přetlačili a potvrdili svou kvalitu,“ narážel po utkání karlovarský trenér Marián Geňo na klíčové momenty duelu, které lépe zvládli domácí hráči.

„Vstup do zápasu jsme měli slušný, dobře jsme vykrývali prostory, nepouštěli domácí do šancí. Jenže před poločasem jsme udělali dvě individuální chyby a Admira nás potrestala a dostala se do dvoubrankového vedení,“ zklamaně přidával k prvnímu poločasu.

Zdroj: tvcom.cz

První branku obstaral Štěpán Zahálka, druhý pak přidal z pokutového kopu Miroslav Horák. „Ve druhém poločase jsme se snažili vstřelit kontaktní branku, ale ani nabídnutou penaltu se nám proměnit nepovedlo,“ připomněl Geňo, který opět vyztužil zadní řady Slavie, neúspěšný pokus karlovarského kapitána Jaroslava Červeného v 70. minutě.

„Pět minut před koncem soupeř z rohu zápas rozhodl, nám se až v nastaveném čase podařilo vstřelit čestnou branku,“ podotkl k druhému poločasu Geňo, ve kterém obstaral jedinou branku jeho týmu Samuel Owolabi.

Admira Praha – Slavia Karlovy Vary 3:1 (2:0). Branky: 31. a 84. Zahálka Štěpán, 37. Horák Miroslav (PK) – 92. Owolabi Olajide Samuel. Rozhodčí: Vít. ŽK: 3:1. Diváci: 272. Karlovy Vary: Tuhai – Matoušek, Geňo, Skala, Owolabi – Černý, Maňák, Prágr, Horník (82. Tůma) – Červený, Wireko.