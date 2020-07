Prohra. Druhá v rámci letní přípravy. Karlovarské Slavii se ve fotbalovém azylu, který tentokrát nalezla na starorolském stadionu, nedařilo, když diviznímu soupeři z Přeštic podlehla 0:1, čímž poprvé vyšla gólově naprázdno.

Přeštice (ve žlutém) urvaly cenný skalp třetiligové karlovarské Slavie, kterou porazily na starorolském pažitu v poměru 1:0. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Soupeř měl více ze hry, přesto se do nějakých velkých šancí nedostával,“ načal své hodnocení zápasu s Přešticemi trenér Slavie Marián Geňo. „Největší problém byl, že jsme nedokázali udržet delší dobu míč na soupeřově polovině,“ připomněl Geňo, kde jeho tým tlačila v souboji s divizním soupeřem pověstná fotbalová bota. V prvním poločase byla k vidění jediná branka, kterou měl na svědomí přeštický Adam Beránek, jenž zakončil pohlednou akci svého týmu. To ale bylo po gólové stránce od obou týmů vše. „Ve druhém poločase jsme změnili rozestavení s cílem zápas minimálně vyrovnat. Přestože jsme se trochu zlepšili, tak vyložených šancí jsme si moc nevytvořili, byl to spíš takový boj o střed hřiště,“ vracel se k druhému dějství Geňo. Když ve druhém dějství vyšly gólově naprázdno i Přeštice, skončil duel výhrou 1:0 v podání celku z Plzeňského kraje. „Klukům nelze upřít snahu, ale v předfinální fázi nám to zatím drhne,“ vypočítával trenér Slavie. Ten naordinoval svému týmu nabitý týden, během kterého odehraje další tři přípravná utkání.