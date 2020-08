Slavia Karlovy Vary začala v neděli dopoledne ve Dvorech proti rezervě Příbrami velmi dobře. „Náš nástup do utkání byl kvalitní, měli jsme tam standardní situace, rohy, nastřelili jsme břevno, tyč, hosté vykopávali míč z brankové čáry,“ líčí karlovarský kouč Marián Geňo.

Pak ale přišla 11. minuta a dalekonosný gólový zásah příbramského Koláře z přímého kopu. „To ani nebyla šance, trefil trestňák ze třiceti metrů doprostřed brány, to jde jednoznačně za naším gólmanem,“ poukazuje trenér Slavie.

Pro domácí to byla pořádná facka, po pár minutách se ale vrátili ke své hře. „Kluci do toho potom zase dupli, rvali to, rvali, až se nám podařilo vyrovnat,“ pokračuje Marián Geňo. Ve 35. minutě tak bylo srovnáno, když akci zakončil Hudec – 1:1.

Jenže po přestávce se scénář prakticky opakoval. „Zase jsme tam vstoupili dobře, měli jsme tam závary, ale soupeř utekl v situaci pět na dva a my jsme si tam ve finále dali vlastní gól,“ lituje lodivod Slavie.

Karlovarský celek tak čekalo od 54. minuty dobývání příbramského valu. „Soupeř zalezl a čekal na brejky. Poctivě bránili, úplně se nám tam nedařilo dostávat, už jsme si šance nevytvořili. Možná nám už chyběly i síly, které jsme ztratili v prvním poločase, kdy jsme se tam hnali za vyrovnáním“ zamýšlí se Marián Geňo.

Hosté tak vytěžili z minima maximum. „Do druhého inkasovaného gólu jsme měli spousty šancí, ze kterých jsme měli dát góly. Určitě jsme si nezasloužili prohrát,“ má jasno trenér Slavie.

Ten musel přes porážku svým hráčům po utkání poděkovat. „Nemohl jsem jim nic vytknout, Příbram jsme prakticky k ničemu nepustili. Vyjma samozřejmě posledních 15-20 minut, kdy už toho kluci měli plné zuby a hosté chodili do brejků,“ říká na závěr Marián Geňo.