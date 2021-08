To je paráda. Fotbalisté karlovarské Slavie byli blízko k výhře již v prvním kole nového ročníku ČFL, na domácím hřišti ale pouze remizovali s Hostouní 0:0.

Teď znovu udrželi čisté konto, k tomu ale tři šance proměnili a do tabulky si připisují tři body. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak lehké to rozhodně nebylo. Byl to hodně bojovný zápas, rozhodovaly odražené míče a v těch vynikal Prágr,“ poznamenal k zápasu kouč Karlových Varů Marián Geňo.

Hosty poslal do vedení ve 25. minutě Martin Debellis, který prakticky ze značky pokutového kopu prostřelil čtrnáctičlennou změť hráčů naskládaných před ním. Nařízený přímý kop byl výsledkem předešlé malé domů hráčů Motorletu 0:1.

Po dalších deseti minutách si potom našel spadlý míč po rohovém kopu Václav Vyleta a za radosti hostujících fanoušků, kteří Slavii celý zápas vytrvale povzbuzovali, upravil na 0:2. „V první půli jsme si pomohli dvěma standardkama, když se prosadili Vyleta a Debellis,“ popisuje trenér karlovarské Slavie.

Po přestávce vyběhl Motorlet sice se snahou o zvrat, ale hosté žádné drama nepřipustili. „Soupeř hrozil celý zápas v podstatě jen ze standardních situací, ale naši stopeři byli vynikající a poradili si,“ mohl být spokojen Marián Geňo.

Navíc krátce po začátku druhého poločasu, přesněji v 55. minutě, zasadil Pražanům další ránu svým druhým gólem v utkání Martin Debellis. Ten si nechal ve středu hřiště šikovně propadnout dlouhý aut z levé strany, zbavil se tak dvou bránících hráčů a z hranice šestnáctky povedeným lobem nasměroval míč přes gólmana do branky 0:3!

„Celý zápas mužstvo podalo týmový a obětavý výkon. Toho si moc cením, samozřejmě taková výhra nám může po psychické stránce hodně pomoci,“ okomentoval důležitý zisk lodivod FC Slavia Karlovy Vary.

Z vítězných pocitů se ale sešívaní musí rychle vrátit na zem. „Není čas slavit, hned ve středu nás čeká pohár na půdě silného Kolína,“ upozorňuje Marián Geňo.

Ten musel kromě týmového výkonu vyzdvihnout po utkání také borce za zábradlím. „Na závěr tradičně veliká pochvala pro našeho dvanáctého hráče, pro náš 'kotel', vzkázal karlovarským „Fanatikům“.