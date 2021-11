Tím si značně s tímto soupeřem vylepšili svou bilanci, když od letní přípravy si připsali ve čtyřech zápasech s baníkovci na konto tři výhry v rámci přípravných zápasů a jeden nerozhodný výsledek, který přibyl na účet v podzimní bitvě Fortuna ČFL.

„My jsme do utkání nevstoupili dobře,“ lamentoval po utkání karlovarský trenér Marián Geňo. Sokolov dokázal vlažný vstup sešívaných do zápasů gólově využít, když se do statistik zapsal úspěšný střelec Vojtěch Čermuš.

„Domácí se ujali vedení, kolem dvacáté minuty a to nás probudilo, když jsme se Baníku vyrovnali v agresivitě a také jsme dokázali vyrovnat,“ narážel karlovarský kormidelník na vyrovnávací trefu Jaroslava Červeného, po které pomalu přebrali otěže utkání do svých rukou hráči Slavie.

„Do druhé poloviny už jsme nastoupili koncentrovanější a šli si za výhrou,“ řekl k druhé pětačtyřicetiminutovce Geňo. Sešívaní si vytvořili nad kombinovaným týmem Sokolova převahu a tu dokázali přetavit v závěru duelu ve tři vstřelené branky, o které se podělili Dominik Mandula, Zdeněk Skala a Jakub Gabriel.

„Musím kluky pochválit, v obou zápasech, které jsme se Sokolovem během týdne odehráli, šli za vítězstvím, když se obětují ve prospěch celého mužstva, na tom to máme postavené,“ chválil si pověstné srdíčko svých svěřenců, které vyneslo Slavii vítězné loučení s rokem 2021.

„Nyní už kluci dostali měsíc volna, však už trénují s minimálními přestávkami od minulého května,“ poukazoval na nabitý tréninkový dril sešívaných Marián Geňo a na závěr přidal k zahájení zimní přípravy: „Na začátku ledna se do toho opět obujeme.“

FK Baník Sokolov – FC Slavia Karlovy Vary 1:4 (1:1). Branky: Čermuš – Vojtěch – Červený Jaroslav, Mandula Dominik, Skala Zdeněk, Gabriel Jakub.

FC Slavia Karlovy Vary: Novotný (46. Chára) – Dubnička (70. Knop), Pěkný, Vyleta – Kolařík (70. Gabriel), Prágr, Skala, Yaya Touré, Hudec (46. Farid) – Horník (50. Mandula), Červený (75. Fencl).

FK Baník Sokolov: Štrunc (46. Fiala) – Šulc , Strmiska (46. Heřman), Kolář (46. Kraus), Kýček – Čermuš, Hajdo (46. Čížek), Řezáč, Krlička, Dubnický (46. Fišer) – Mlika (46. Fojtík).