„I přesto si myslím, že jsme byli lepším mužstvem než soupeř, ale nejsme schopni vstřelit branku, a to ani ze standardních situací, na které hodně spoléháme,“ upozorňuje Bulíček.

„První poločas se odehrával spíše v prostředku hřiště, utkání to nebylo vůbec pohledné,“ přiznává Bulíček.

„I přesto jsme věřili, že se nám podaří získat tři body,“ přidává k předzápasovému cíli. Jenže kdo do Dvorů zamířil, musel být zejména v prvním poločase zklamán, když duel mnoho fotbalové krásy nenabídl.

