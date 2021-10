Navíc Vltavín se prezentuje kvalitním fotbalem, což by mohlo sešívaným vyhovovat. „To nám vyhovuje, když soupeř chce hrát fotbal a nezatáhne se hned od začátku,“ poukazuje Geňo. Vltavín naposledy vyraboval Sokolov, kde vyhrál 3:0, a v domácím prostředí bude chtít urvat i druhý skalp zástupce z Karlovarského kraje. Z horké půdy Vltavínu by ráda neodjížděla s prázdnou ani Slavia. „Jak jsem řekl, Vltavín je v domácím prostředí hodně silný, ale věřím, že pokud navážeme na duel s Plzní, mohli bychom nějaký bod urvat,“ přeje si další bodový zisk Geňo.

Po senzačním, ale zaslouženém skalpu rezervy Viktorie Plzeň se představí karlovarská Slavia na půdě Vltavínu. „To jsou přesně ty zápasy, kde nemáme co ztratit,“ naráží na čtvrté místo víkendového soupeře trenér karlovarské Slavie Marián Geňo. „Bude to velmi těžké utkání, ale proti Plzni se kluci přesvědčili, že se dá hrát s každým,“ upozorňuje karlovarský trenér.

