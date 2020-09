Ta nakonec potvrdila své kvality a zaslouženě si odvezla po úspěšném souboji s karlovarskou Slavií tříbodový zisk za výhru 4:1. Úvod duelu patřil hostům z Prahy, kteří si vytvořili tlak, z nějž vytěžili úvodní branku, kterou vstřelil v 6. minutě Vojtěch Patrák. Inkasovaná branka sešívané probudila a ve 20. minutě bylo srovnáno, když se do střeleckých statistik zapsal Martin Psohlavec.

„Když dostaneme rychlý gól na začátku, tak nás to přirozeně přibrzdilo. Sparťanům narostla křídla, pak jsme ve dvacáté minutě vyrovnali a už se i hra celkem vyrovnala. Měli jsme dost standardních situací, ale v nich jsme nebyli dostatečně důrazní,“ načal své hodnocení slávistický trenér Marián Geňo. První poločas uzavřel přísný kop, který s přehledem proměnil Vojtěch Patrák a Spartě tak zajistil podruhé vedení. Po změně stran se sice slávisté snažili, ale branky dávali hosté, když v 50. minutě navýšili své vedení na rozdíl dvou branek.

„Rozhodl konec prvního a začátek druhého poločasu. Soupeř odskočil o dvě branky, a to se pak už těžko vrátíte do zápasu,“ poukazoval na důležité momenty utkání Geňo. Poté sice hráči Slavie zabrali a vytvořili si několik šancí, zejména lob Vokáče volal po brance, ale bez gólového efektu. To Sparta v 84. minutě přidala čtvrtou branku, a tím splnila vítěznou povinnost. „Od 65. minuty jsme Spartu dokázali přitlačit, měli i dvě jasné tutovky, jenže ani Mandula, ani Vokáč snížit nedokázali. I standardek jsme měli dost, ale chybí nám v nich větší důraz a předvídavost. Chvíli před koncem soupeř potvrdil zaslouženou výhru čtvrtým gólem,“ přidal ke druhému poločasu Geňo.

I přes porážku podala Slavia sympatický výkon, který však na premiérové domácí body v podzimní části nestačil. „Osobně si cením, že i za nepříznivého stavu kluci dřeli do úmoru, povést se snížit na 2:3, mohl konec být zajímavější. Jenže bohužel pro nás se to nepovedlo. Mrzí mě tři laciné branky po našich chybách. Zvlášť je škoda, že dvakrát vyhrajeme venku, a před našimi fanoušky odcházíme podruhé s prázdnou,“ dodal trenér Slavie.

FC Slavia Karlovy Vary – AC Sparta Praha fotbal B 1:4 (1:2). Branky: 20. Psohlavec Martin – 6. , 43. a 84. Patrák Vojtěch (1 PK), 50. vlastní. Rozhodčí: Kvítek. ŽK: 2:5. Diváci: 580.

Slavia Karlovy Vary: Chára – Jáša, Pěkný, Tůma, Vyleta – Skala – Tesař, Vokáč, Mandula, Vokáč – Maňák – Psohlavec (stř. Hudec, Fencl, Prágr).