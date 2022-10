Fotbalisté karlovarské Slavie jsou před 11. kolem Fortuna ČFL na nohou. A není divu. Do lázeňského města zamíří Povltavská FA, tedy tým, který se i letos pohybuje v sestupovém pásmu. A na něj sešívaní z předešlé sezony nemají vůbec dobré vzpomínky, když s ním dvakrát prohráli, a to 1:3 a v jarní odvetě pak 2:3. Svěřenci kouče Mariána Geňa tak mají v sobotu 15. října od 18.00 hodin svému soupeři co oplácet.