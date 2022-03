Pod jeho taktovkou okusili baníkovci pořádně výživnou zimní přípravu. „Jestli byla náročná, vám nedokážu říct, na to by museli odpovědět spíše hráči, ale nikdo neumřel, všichni přežili,“ říká Janovský s nadsázkou. „Příprava byla zaměřená hlavně na obnovu fyzického fondu jednotlivce s cílem propojení kondiční složky přípravy s taktickými záměry. Šlo o to, najít způsob, jakým bychom se chtěli prezentovat v jarní části soutěže,“ upozorňuje trenér Baníku.

V rámci přípravy odehráli jeho svěřenci několik utkání, ve kterých si vedli se střídavými úspěchy. „Potvrdilo se to, co jsem slýchával, a sice že mužstvo umí a chce na sobě pracovat. Dále jsme si ověřili, že i když náš herní projev není vždy ideální, tak za předpokladu držení se zvoleného konceptu hry jsme schopni v 90 minutách soupeře naším nepříjemným způsobem udolat,“ pochvaloval si Janovský. Kádr Sokolova doznal během zimní přestávky hned několika změn.

„Povedlo se nám získat Romana Popoviče, který nám přináší jistou kvalitu a variabilitu v koncovce, ale zároveň je to hráč, který nemá problém pracovat pro mužstvo a nebojí se černé práce. Další novou tváří je brankář Pavel Hrabačka. Již v přípravě v několika situacích naznačil, že je to brankář, který umí podržet mužstvo v důležitých momentech a nechybuje. Třetí novou tváří je Rostislav Vokáč, hráč, který na Baníku vyrostl a který, věřím, neřekl poslední slovo. Další posilou je navrátilec a univerzál Lukáš Václavík. Je to typ hráče, co je schopen hrát na více postech, a tím nám dává větší množství variability,“ představil Janovský nové hráče, kteří budou v jarní části oblékat dres sokolovského Baníku.

„Dále máme patnáct nových hráčů, kteří sice na podzim na soupisce Baníku byli, ale věřím, že po absolvování společné zimní přípravy budou jinými hráči a Baník z tohoto faktu bude profitovat,“ věří v pozitivní změnu Janovský.

Vzhledem k postavení v tabulce však nečeká Baník nic jednoduchého. K tomu stanovil i cíle před jarní částí.

„Cíl je jasný. Jít do každého zápasu s cílem dostat se na hranici nebo spíše za hranici svých možností. Věřím, že hráči jsou na to dobře připraveni a vědí, že je to jediná možnost, jak pomýšlet na bodový zisk,“ dodal závěrem trenér Baníku.

FK BANÍK SOKOLOV

Brankáři: Vojtěch Štrunc (98), Pavel Hrabačka (00). Obránci: Lukáš Šulc (00), Václav Neudert (91), Slavomír Strmiska (01), Jakub Blažek, (89), David Kolář (02), Kryštof Kýček (98), Daniel Krlička (96), Lukáš Václavík (01). Záložníci: Marek Stockner (98), Patrik Fišer (00), Matyáš Dubnický (02), Petr Bílek (02), Matyáš Ferko (03), Matěj Majka (00), Rostislav Vokáč (98), Dominik Hajdo (99), Petr Řezáč (99). Útočníci: Dan Martinec (94), Jiří Mlika (80), Vojtěch Čermuš (02), Roman Popovič (01), Martin Fojtík (96).

Přišli: Roman Popovič (Viktoria Mariánské Lázně), Rostislav Vokáč (Slavia Karlovy Vary), Lukáš Václavík (Králův Dvůr), Matěj Majka (Táborsko), Matyáš Ferko, Petr Řezáč (oba Viktoria Plzeň), Pavel Hrabačka (Petřín Plzeň).

Odešli: Miroslav Hackl, Nutsu Stan (FK Ostrov), Daniel Kovář (Olympie Březová), Jakub Richter, Martin Olah (oba Německo).

Trenér: Miloslav Janovský, asistent trenéra: Vlastimil Verner mladší, vedoucí mužstva: Tomáš Lídl, lékař: Lukáš Galek, fyzioterapeutka: Michaela Vagingerová, předseda klubu: Mgr. Tomáš Provazník.