FK Baník Most-Souš – FK Baník Sokolov 5:1 (2:0). Branky: Popelka 3, Glaser, Vaněk – Šulc. FK Baník Sokolov, I. poločas: Richter – Čermuš, Strmiska, Nutsu, Hajdo – Dubnický, Šulc, Hackl, Stehlík, Krlička – Fišer; II. poločas: Štrunc – Čermuš, Strmiska, Nutsu, Hajdo – Peška, Šulc, Hackl, Stehlík, Krlička – Fišer. Trenér: Jiří Štěpán.

„Nové angažmá se narodilo obrovsky rychle,“ naráží Jiří Štěpán na rychlý sled jeho návratu do známého prostředí.

„Jeden den jsem dostal nabídku, druhý den proběhla osobní schůzka, poté mi bylo nové angažmá schváleno v Ostrově a v pátek už jsem byl na prvním tréninku v Sokolově,“ přiblížil hektické dny, které absolvoval.

„Moc bych chtěl poděkovat vedení FK Ostrov, že mě takhle rychle uvolnilo a dovolilo mi tuto nabídku přijmout,“ váží si vstřícnosti ostrovského klubu.

Na svou premiéru tedy nemusel trenér Baníku dlouho čekat. Již v sobotu zamířil tým v okleštěné sestavě do Mostu, kde se střetl se složeným divizním týmem Mostu a Souše.

„Utkání, které kluci neměli v plánu, ale uskutečnilo se na poslední chvíli. A podle toho to také vypadalo. Jeli jsme tam v malém počtu hráčů, ale účel to splnilo,“ hledal Štěpán pozitiva na porážce 1:5, kterou Baník na severu Čech utrpěl.

„Hráči nebyli svázáni žádnou taktikou a měli ho odehrát, tak jak nejlépe umí. U některých hráčů se to povedlo a bylo to pro mě milé překvapení, ale u některých to bylo naopak,“ zdůrazňuje sokolovský trenér.

„Utkání nám ukázalo, že je před námi velmi dlouhá a trnitá cesta, avšak nic, co by nebylo nemožné. Výsledek 5:1 pro domácí byl naprosto zasloužený,“ upozorňuje sokolovský kouč.

Baníkovci si teď užijí menší pauzu a v závěru června pak zahájí letní přípravu. „Od 19. června budou mít kluci individuální plány, a co se týče letní přípravy, ta odstartuje 28. června. Během ní budeme chtít odehrát čtyři pět přípravných utkání,“ dodává Štěpán.