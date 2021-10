„My jsme začali hrát zápas už na začátku týdne, když jsme si vysvětlili, že hrajeme za celý Baník a podle toho to musí vypadat, jelikož poslední zápasy nám to opravdu nešlo,“ říká nejmladší člen sokolovského A-týmu Vojtěch Čermuš.

I proto zamířil Sokolov na půdu Domažlic v roli outsidera, ale tyto prognózy se začaly velmi rychle bortit. „Měli jsme parádní vstup do utkání, když jsme se ujali vedení již ve 4. minutě,“ naráží Čermuš na důležitou branku Sokolova, o kterou se zasloužil kapitán Dan Kovář.

A pro barvy Baníku bylo ještě lépe. „V závěru prvního poločasu jsme pak přidali druhý gól po spolupráci Petra Bílka, který se suprově uvolnil na lajně a posléze skvěle našel Matese Majku, který navýšil na rozdíl dvou branek,“ chválil si Čermuš gólový apetit svého týmu. Pozadu však nezůstali ani hráči Jiskry, kteří sice byli více na míči, ale kýžený gól se jim nepodařilo vstřelit.

„I když jsme vedli, museli jsme být stále pozorní. Na druhou stranu v prvním poločase toho Domažlice ale moc neměly,“ přidává pohled na první poločas sokolovský mladíček. „Druhý poločas byl podobný jako ten první, akorát Domažlice zjednodušily hru a nám postupně docházely trochu síly,“ poukazuje Čermuš.

„Domácí dali kontaktní gól v 83. minutě, ale my jsme to zvládli, i když někdy při nás stálo štěstí nebo dobře chytající brankář Vojta Štrunc,“ upozorňuje Čermuš. Sokolov tak dosáhl na velmi cenné tři body, jelikož z Domažlic se jen tak body nevozí a vozit nebudou.

„Podali jsme velmi dobrý výkon jako správný tým. Zdravě jsme si věřili a zápas odmakali na maximum. Pro nás to bylo strašně fyzicky náročné utkání, ale dokázali jsme si, že na to máme, hrát proti takovým soupeřům,“ vysvětluje Čermuš a závěrem dodává: „Věřím, že to budeme potvrzovat i v následujících utkáních.“