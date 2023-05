/FORTUNA ČFL/ Skvělá práce. Fotbalisté třetiligového Baníku Sokolov vykřesali v pátečním podvečeru malou naději na záchranu ve Fortuna ČFL. Poslední tým tabulky totiž dosáhl na první jarní výhru na hřišti soupeře, když šokoval Písek, kde vyhrál 1:0, když o výhře baníkovců rozhodl po změně stran kapitán Sokolova Dan Krlička, který tak přerušil sérii šesti porážek v řadě za sebou na hřišti soupeře.

ČFL: FC Písek - Baník Sokolov 0:1 (0:0). | Foto: Jan Škrle

První pětačtyřicetiminutovka přinesla na píseckém stadionu hru ve vysokém tempu, kdy se hrálo nahoru, dolu. Ze začátku duelu měli přeci jen více ze hry domácí, ale postupně Sokolov hru vyrovnal. Oba týmy si následně vytvořily šance, ale oba brankáři své svatyně dokázali uhájit.

Ukazatel skóre se měnil poprvé až po změně stran, přesněji v 55. minutě, kdy baníkovci převedli pohlednou kombinaci, kterou dokázali domácí odvrátit pouze k osamocenému kapitánu Baníku Danu Krličkovi, který zařídil svému týmu vedení. Navíc Sokolov mohl podruhé udeřit v 58. minutě, kdy vyslal průnikovou přihrávkou Krlička do brejku Dolečka, ale slibnou akci Západočechů zastavil praporek pomezního.

Jihočeši se nemohli po inkasované brance dostat zpět do zápasu, a to hrálo hostům do karet, kteří vyráželi ze zabezpečené obrany do rychlých brejků, a když svůj tlak nezúročil v závěru ani Písek, přihodil Sokolov na konto tři důležité body, které mu udržely teoretickou šanci na udržení třetiligové příslušnosti.

Písek – Sokolov 0:1 (0:0). Branka: 55. Krlička Daniel. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 1:1. Diváci: 220. Sokolov: Hrabačka – Bleck, Toure, Kabantsov, Šulc – Sory, Júnior, Krlička – Schimmer (76. Kraclík), Doleček, Václavík (88. Ptáček).