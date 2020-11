„Ve Varech hraji od čtyř let,“ vzpomíná na své fotbalové začátky. „Škoda že se soutěž přerušila, navíc když se nám v posledních kolech dařilo,“ neskrývá zklamání nad druhým přerušením Fortuna ČFL tento rok, kdy se Slavia vyhoupla na devátou příčku. On a jeho spoluhráči teď kvůli koronaviru a přísným opatřením vlády ČR nesmí hrát ani společně trénovat. Deník tak využil delší nucené pauzy a zeptal se zkušeného borce na slávistické spoluhráče či realizační tým.

Jací jsou v jeho očích?

Jiří Chára: Když jsem ho poprvé viděl v žácích na tréninku, tak jsem si pomyslel, že nás doplnili o kluky z přípravky, protože nás bylo málo, ale ejhle, on to byl gólman. Poctivý a čestný kluk, který díky tomu je v současné době gólman, který svými kvalitami přesahuje ČFL.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Václav Bláha: Najezdí milion kilometrů kvůli práci, ale i přesto přijede na trénink a nezkazí žádnou srandu, ale umí i dobře seřvat, je to takový náš Radek Černý.

Ludvík Tůma: Slavkovský kluk, který když má den, tak se všichni divíme, co tady vůbec ještě dělá, protože stoper, který má dva metry, a k tomu vynikající kopací techniku, se hledá horko těžko. Navíc je to takový chodící hudební i filmový jukebox, stačí kousek melodie nebo hláška z filmu a okamžitě ví, o co jde.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Martin Pěkný: Když jsem Martyho poznal, měl už sezonu v chlapech za sebou a tu další odehrál jako stabilní člen sestavy. To mu zůstalo až doteď, navíc k tomu ještě přidal po zásluze kapitánskou pásku, což se projevilo i na jeho sebevědomí, které mu narostlo jak na hřišti, tak v kabině, samozřejmě v dobrém. Je srdcem týmu!

Václav Vyleta: Jako malý se v krajských soutěžích přetahoval s Martinem Graiciarem o nejlepší střelce, no a uběhlo pár let a z Vaška je bek, všichni to dobře známe, když nemáte fleka.

Mikuláš Jáša: Je u nás od léta, tichý, hodný kluk, který super zapadl do party.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Zdeněk Skala: Každý tým potřebuje bourače, který to tam seřeže na jednu hromadu, a my máme Zica. Kdyby se nebál být slavný, tak má na kontě i více gólů, ale on dobře ví, jaká je jeho práce, a dělá ji skvěle.

Dominik Mandula: Návrat ztraceného syna stmelil partu zase o něco více. Nikdy nezkazí žádnou srandu, a pokud jde o týmové akce, je jasným tahounem.

Josef Hudec: Mít učitele v týmu je vzhledem k tomu, že máme v týmu dost dorostenců, určitě dobře, ale zatím jsme potřebovali jeho služby pouze na hřišti. Je to motorová myš, která se nedá vypnout.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Martin Psohlavec: Když jsem se dozvěděl, že se vrací, byla to čirá radost. Věděl jsem, že přichází fotbalová kvalita i góly, ale hlavně osobnost do kabiny. Co Pejsek řekne, to platí, ale zase to není žádný diktátor. Jak rád sám říká: „Lehká drzost mi nevadí.“

Rostislav Vokáč: Náš nový plavčík v týmu. Od léta začal makat na Růžáku v bazénu, tak kdyby někdo potřeboval radu ohledně chlórování apod., neváhejte se na něj obrátit (smích). Co mu však jde nejlépe a pro co se narodil, je fotbal a vím, že pro něj ČFL není vrchol, moc bych mu to přál, aby se dostal výš.

Štěpán Dubnička: Budoucnost karlovarského fotbalu, ale stále toho moc neodkopal, jelikož ho brzdí lehká zranění či nemoci. Pokud toto odbourá, má na to, být stavebním kamenem týmu.

Ondřej Shorný: Typický wingback. Má obrovský přednosti v rychlosti, dynamice, síle. Jen kdyby zklidnil hlavu, i proto si s sebou nosí krásnou přezdívku Mr. Přeplašenka (smích).

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Jiří Prágr: Odchovanec slavkovského fotbalu, kluk s neskutečným srdcem a pracovitostí. V kabině to není vyloženě fórkař, ale když přijde na program po sezoně rozlučka nebo něco podobného, tak to je jiná káva.

Sammy Farid, David Gondzsala: Benjamínci týmu, vlastně i siamská dvojčata, jsou spolu na fotbale i mimo něj, a to je super. Po fyzické stránce jsou na tom oba skvěle, ale pořád to jsou věkem ještě dorostenci, tak není potřeba na ně extra spěchat. Já však říkám, že věk nehraje roli, pokud na to máš, tak hraj,o svoji šanci se zatím perou statečně a oba mají před sebou velkou fotbalovou budoucnost.

Tomáš Fencl: Přijde mi, že se ještě úplně nerozkoukal, což však bylo způsobený i tím, že se soutěž hodně kouskovala nebo vůbec nedohrála. Věřím, že až se to rozjede, bude na tom opěto pořádný kus lépe.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Daniel Tesař: Další, dá se říct, benjamínek, který ještě může chodit hrát i za dorost, ale už naskočil i u nás. Občas je to horká hlava, ale jinak super kluk a nadějný fotbalista.

Marian Geňo, trenér: Nejdříve to byl můj vzor, poté spoluhráč, dále spolupracovník a v současné době můj kouč, který udělal pro karlovarský fotbal velký kus práce, a za to klobouček, trenére.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Martin Bulíček, asistent: Do kabiny zapadl jako zadek na hrnec, jak se říká. Díky Tůmičovi to měl samozřejmě jednodušší, ale fotbal miluje a jsme rádi, že tu je. Navíc nám nenechá nic zadarmo, ale to ani my jemu (smích). Přípravu balonu má na jedničku.

Lucie Tóthová, fyzioterapeutka: Taková naše duše kabiny. Kdykoliv, kdokoliv, cokoliv někdo něco potřebuje, Lucinka je tam, díky za ni.