Velký podíl na tom měl také Daniel Krlička, který se přeškolil během zimní přestávky ze záložníka na pilíře zadních řad. Navíc k tomu přidal i sedm branek, čímž se stal nejlepším střelcem Sokolova v ČFL. Jak viděl právě skončenou sezonu, co říká na svůj gólový počin a co očekává od nové sezony, to prozradil sokolovský šikula v rozhovoru Deníku.