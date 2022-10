Hráči Sokolova, kterým patří v třetiligové tabulce po sedmém kole poslední příčka, tak mají svému soupeři z lázeňského města co oplácet.

„Doufám, že zápas bude mít jako vždy parádní kulisu a fanoušci nám opět vytvoří jako vždy domácí atmosféru,“ přeje si trenér karlovarské Slavie Marián Geňo.

A není divu. Jeho družina pojede do města hnědého uhlí vzhledem k postavení v tabulce, kde jí patří čtvrtá příčka, v pozici favorita.

„Nám se povedl vstup do sezony a můžeme se opřít o body, které jsme si nahráli. Bude to zápas, který bude zase plný emocí, a oba celky budou chtít vyhrát za každou cenu. Věřím, že se nám to podaří a budeme nadále vládci kraje,“ přeje si navázat na jarní výhru na horké sokolovské půdě univerzál Slavie Zdeněk Skala.

