„Samozřejmě že jsem si představoval poslední zápas za Baníček zcela jinak,“ řekl ke svému utkání v trikotu sokolovského klubu kapitán Václav Neudert. „Každý chce derby vyhrát, ale my jsme si za půl roku vybrali špatný den v ten nejhorší moment,“ poukazoval zklamaně Neudert.

A věděl, o čem mluví. Tentokrát to totiž nebyl ten Sokolov z uplynulých kol. Už vstup do utkání znamenal, že Baník to nebude mít v bitvě se Slávií vůbec jednoduché, když po 4. minutě musel dohánět jednobrankové manko.

„Naštěstí jsme vyrovnali, ale přesto jsme hráli na můj vkus nervózně, i když jsme si chtěli poslední zápas užít,“ krčil rameny kapitán Sokolova. Sokolov se však z vyrovnání neradoval dlouho, když vedení navrátil Slavii ze značky pokutového kopu Václav Vyleta.

„Něco jsme si řekli, ať hrajeme svou hru, kterou jsme se prezentovali v předešlých utkáních, bohužel přišly tři nákopy za obranu a bylo vymalováno,“ podotkl k třem obdrženým brankám po obrátce stran.

„Osobně si myslím, že nám svědčily týmy, které proti nám chtěly hrát fotbal, a my je poráželi. Ale jakmile jsme museli tvořit, tak to nám nešlo, na tom se musí ještě zapracovat,“ přemítal Neudert.

Václav Neudert, kapitán FK Baník Sokolov. Zdroj: Daniel Seifert

„Ve Varech mám spoustu přátel, a jak každý ví, tak i pokrevního bráchu Tůmiče (pozn. red., Ludvík Tůma), kterému gratuluji k zasloužené výhře, když Slavia nám ukázala, že v jednoduchosti je síla,“ vysekl poklonu nejen svému kamarádovi v dresu soupeře šéf sokolovské kabiny.

I přes prohru však byl s jarní částí spokojený, když Sokolov dosáhl na svůj jediný cíl, tím byla záchrana v třetiligové soutěži.

„To, co provedl pan Janovský (pozn. red., trenér FK Baník Sokolov) s Baníkem za půl roku, kdy nás všichni odepsali, je pro mě něco jako sci-fi, když nám ukázal, jaký je rozdíl mezi amatérem a profíkem,“ chválil si Neudert.

„Nejenže jsme se zachránili dvě kola před koncem, ale trenér ukázal, že je profík ve všech směrech, a šel nám příkladem, za což mu patří velký dík,“ vzkazuje dodatečně do sokolovské kabiny Neudert.

Emotivní stoper se tak rozloučil s Baníkem splněným cílem, kam ale jeho fotbalové kroky budou následovat, to je prozatím utajené téma. „Kam půjdu, to si nechám prozatím pro sebe. Nabídky jsou, ale já se chci teď věnovat hlavně rodině a vrátit jí ten čas, kdy jsem nebyl pořádně doma, když jsem pendloval mezi prací a fotbalem,“ prozradil Neudert.

„Závěrem bych chtěl poděkovat všem na Baníku a také fanouškům, ať už těm, co nám věřili, nebo těm, co nás odepisovali,“ podotkl k poslednímu vystoupení v dresu Baníku Sokolov Neudert.