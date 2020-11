„Využili jsme ji s radostí a okamžitě,“ prozrazuje s úsměvem trenér karlovarské Slavie Marián Geňo. „Už nám to všem hodně chybělo,“ přiznává.

Tím sešívaní odstartovali v netradičním termínu zimní přípravu. „Nebyl žádný důvod, proč to tak neudělat,“ poukazuje Geňo. Právě letošní zimní galeje se ponesou v podání karlovarské Slavie v netradičním módu, a to kvůli stále probíhajícím opatřením, která klub či hráče limitují.

„Příprava bude letos hodně specifická,“ vysvětluje karlovarský trenér. „Prakticky je už celá naplánovaná. Bude velmi krátká a skoro celou ji absolvujeme na hřišti,“ podotýká k zimní přípravě. V případě uvolnění dalších opatření by si ráda Slavia zpestřila přípravu i přípravnými zápasy.

„Pokud to situace dovolí, tak máme naplánováno pět zápasů. To je dostatečný počet, abychom byli dostatečně připraveni na velmi náročnou jarní část soutěže,“ přemítá Geňo.

S postupem času se více začíná skloňovat návrat fotbalistů do mistrovských soutěží od ČFL až po divize, kdy by se měly dohrávat nejdříve podzimní části, a to o víkendu 30. a 31. ledna, a posléze by v březnu byla zahájena oficiálně jarní část. „Jsme na to připraveni,“ hlásí Geňo.

„Doufáme, že to tak bude, už máme všichni těch všech příprav plné zuby. Už chceme hrát ostré zápasy, tréninky tomu samozřejmě přizpůsobíme,“ dodává závěrem své přání.