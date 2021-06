Tečka za uplynulou sezonou. Třetiligová karlovarská Slavia si pozvala k poslednímu utkání sezony na dvorský stadion divizní Petřín, se kterým nakonec remizovala 2:2, když hosté navíc pohrdli během zápasu dvěma pokutovými kopy.

FC Slavia Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Rostislav Vokáč zamířil na zkoušku do ligových Teplic

Karlovarská Slavia možná přijde o další svůj klenot. Na zkoušku do ligových Teplic totiž zamířil karlovarský středopolař Rostislav Vokáč, který bude usilovat v klubu účastníka FORTUNA:LIGY o vysněné angažmá. V Teplicích navíc může rozšířit řady fotbalistů z Karlovarského kraje, když v týmu již několik let působí záložník Tomáš Vondrášek.