Dva body za výhru v penaltovém rozstřelu si dovezli fotbalisté Slavie Karlovy Vary z Motorletu Praha. „Jsme samozřejmě velmi rádi, byl to vcelku vyrovnaný zápas,“ říká na úvod trenér Marián Geňo.

Jeho svěřenci domácí Motorlet v úvodu zaskočili. „Do utkání jsme vstoupili dobře, v úvodní čtvrthodině jsme měli čtyři slušné příležitosti, bohužel jsme žádnou nevyužili,“ lituje karlovarský kouč.

Na druhou stranu defenziva Slavie byla po celé utkání bezchybná. „Dozadu jsme pracovali velmi dobře, soupeř si prakticky za celý zápas žádnou příležitost nevytvořil. Měli několik střel spíše z větší dálky, po závaru lob přes našeho brankáře, který si s tím poradil,“ vypočítává šance pražského Motorletu Marián Geňo.

Slavia si po neúspěšné roli favorita v utkání s Příbramí vyzkoušela opačnou polohu. „Teď jsme naopak překvapili,“ usmívá se trenér Karlových Varů.

Pražané předvedli to, co od nich „sešívaní“ očekávali. „Věděli jsme, že čekají na to, až dají branku, a pak to vzadu zavřou. To se jim teď naštěstí nepodařilo. Možná mě ale přesto překvapili tím, že se i na domácím hřišti soustředili spíše jen na defenzivu, zejména v prvním poločase,“ poukazuje Marián Geňo.

Po přestávce bylo vidět, že zápas s kvalitními obranami pomalu spěje k bezbrankové remíze a penaltám.

A tady hosté přímo excelovali. Brankář Jiří Chára se nechal z prvního pokusu překonat, další dva ale lapil. „V tomhle ohledu je opravdu vynikající, vysledovává si střelce a to pak přináší ovoce. Na konci sezony nám to udělá třeba šest sedm bodů. Je to paráda, zaslouží za to pochvalu,“ pokyvuje uznale trenér Slavie.

Pochvalu zasluhují samozřejmě i všichni úspěšní exekutoři pokutových kopů na karlovarské straně, kteří se ani jednou nezmýlili, Psohlavec, Jáša, Skala a Vokáč. A stejně tak celé mužstvo za předvedený výkon. „Fotbalový bůh nám to vrátil za přístup k utkání. Domácí nás podcenili a pak se do toho již těžko dostávali,“ míní na závěr Marián Geňo.