„Soupeř měl jednu zblokovanou střelu a vyhrál,“ kroutil nevěřícně hlavou a hned přidával: „Bohužel tomu předcházel naprosto hanebně vypuštěný souboj našeho hráče, což mě velmi rozlítilo.“

Přitom Viktoria vstoupila do zápasu velmi aktivně, a Štětí se mělo na stadionu U Ferdinandova pramene co otáčet. „V prvním poločase tři vyložené šance a asi deset rohů, tradičně nic z toho,“ zklamaně se vracel k prvnímu poločasu kouč Viktorie.

Po změně stran však jakoby došel jeho týmu dech, čehož využili hosté ke vstřelení rozhodující branky, o kterou se zasloužil v 62. minutě Dominik Melichar.

„Druhý poločas jsme po gólu uvadli a hosté už si to v klidu doleželi a dozdržovali,“ přiblížil Zach. „Je to samozřejmě frustrující, ale musíme se prostě zvednout a začít od malých věcí. Jinak to nepůjde,“ neztrácí i přes nezdary svého týmu naději mariánskolázeňský kouč.

Mariánské Lázně – Štětí 0:1 (0:0). Branka: 62. Dominik Melichar. Rozhodčí: Popelka – Štípek, Hrivík. ŽK: 5:4. Diváci: 100. Mariánské Lázně: Krištofovič – Skála, Drahorád, Cinkanič, Dvořák – Lávička, Řezáč, Hendrych (77. Florian), Kapolka – Holub (64. Liguš), Bílik (64. Pecháček).