Bitva o vládce Chebska Ožehavé utkání je nachystáno v sobotu 21. května od 10.15 hodin na stadionu mariánskolázeňské Viktorie. A není divu. Na programu totiž bude v rámci Fortuna divize A chebské derby. A v sázce bude hodně. Mariánské Lázně a Hvězdu Cheb totiž dělí v tabulce pouhé dva body, a navíc po podzimní prohře 0:2 mají Chebané Viktorii co oplácet.

„Všichni musíme plnit to, co máme. Víme, že se Viktorii nedaří, a všichni uděláme vše pro to, abychom vyhráli a přeskočili je v tabulce,“ burcuje před derby chebský útočník Dominik Kubinec, když především na jeho gólový apetit bude Hvězda hodně spoléhat.

Karlovarská Slavia zamíří na Chodsko, Sokolov pak do Příbrami

„Věřím, že dorazí spousta fanoušků, a hlavně věřím, že se skvěle připravíme a odvezeme si tři důležité body,“ přeje si úspěch v derby Kubinec.

Ostrov v Kladně

Náročnou bitvu mají před sebou fotbalisté Ostrova. V cestě za záchranou v divizní soutěži zamíří na horkou půdu exligového Kladna, kterému patří v tabulce Fortuna divize B čtvrté místo, zatímco Ostrováci se i nadále krčí v sestupovém pásmu. Kladeňáci tak budou v sobotu 21. května od 10.15 hodin tvrdit před svými fanoušky roli favorita.

Březová do NeratovicOlympie zažívá nepříliš výsledkově vydařenou jarní část, kterou se pokusí napravit v sobotu 21. května od 10.15 hodin na půdě Neratovic. Jenže nebude to mít nijak lehké, jelikož neratovickému výběru patří v tabulce divize B druhé místo, když stále pošilhává po postupu do České fotbalové ligy, což Březové hodně ztíží šanci na bodový zisk.