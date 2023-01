I kdyby hráči individuální plány nesplnili, bát se nemusí, tradiční vážení před startem přípravy totiž v Březové neplánují. „Vážit hráče nebudeme,“ odmítl kouč Olympie zažitou metodu z předešlých let v českém fotbale. „Věřím, že se kluci v rámci možností připravili, a navíc máme od začátku přípravy sedm týdnů, aby si případně váhu srovnali,“ upozorňoval Schneider na dlouhou přípravu, která jeho svěřence čeká.

Mohu slíbit, že se k nám vrátí někteří hráči z minulosti, prozradil kouč Slavie

„Budeme trénovat čtyřikrát týdně, využívat budeme umělku v Královském Poříčí, dále využijeme Fitness Ural a dvakrát vložíme spinning na Březové,“ přiblížil trenér Olympie, na co se mohou během zimních galejí těšit. „Náplň tréninků na hřišti pak bude převážně s míčem, když hráči budou absolvovat malé či velké formy her plus vložené běžecké úseky,“ nastínil Schneider náplň tréninkových jednotek.

Do přípravy naskočí tradičně mimo divizní kádr také hráči B-týmu či dorostu. „Hráči z B-týmu a dorostu mají možnost s námi trénovat během celého roku, pokud mají zájem. Uvidíme, jak to bude. Hráči z dorostu se měli zapojit už v létě a vydrželi dva týdny, pak přestali chodit. Zatím by se měl z dorostu zapojit Kuba Hora a Ota Šimůnek,“ poznamenal Schneider. Ten se se svým realizačním týmem během zimní přípravy zaměří nejen na kondici. „Kromě kondiční složky se také zaměříme na herní a především na přepínání z útočné fáze do obranné a opačně,“ upozorňoval trenér Březové.

ANKETA: Zvolte nejsympatičtější fotbalový klub okresu Sokolov za rok 2022

Olympie pak odehraje přípravné zápasy, kterými si zpestří přípravu kompletně na hřištích soupeřů. „Tím, že nemáme na zimu své hřiště, tak odehrajeme všechna utkání na hřištích soupeřů. Vše zahájíme v Přešticích, pak nás čeká Slavia Karlovy Vary, Tatran Kadaň, Mariánské Lázně, Senco Doubravka a generálka v Ostrově,“ prozradil Schneider soupeře, se kterými jeho tým poměří během přípravy fotbalové dovednosti.

Březová pak bude vsázet především na kádr z podzimní části, žádné velké posilování během přípravy neplánuje. „Po pohovorech s hráči bychom měli pokračovat beze změn, hlavní je udržet kádr z podzimu, to je pro mě velice důležité! Nějaké příchody na zkoušku do zimní přípravy máme rozjednané, ale ještě nemám nic oficiálně potvrzené, tak jména nemohu prozradit,“ dodal závěrem Schneider.