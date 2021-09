A není divu. Svěřenci trenéra Petra Peterky totiž šlapou jako hodinky, a to se promítlo i do výsledků. Jejich bilance totiž čítá čtyři vítězství v řadě za sebou, naposledy potěšili své fanoušky cennou výhrou 2:1 nad pražským Meteorem.

„Chtěli jsme potvrdit body z Ostrova,“ připomíná cíl svého týmu před zápasem s pražským výběrem trenér Březové Petr Peterka. Věděl však, že jeho družinu nečeká nic lehkého, spíše naopak. „Meteor má sestavený tým z mladších hráčů, kteří jsou šikovní na míči, pohybově i v soubojích. Navíc těží ze standardních situací, ve kterých je hodně nebezpečný,“ naráží na sílu soupeře.

A to vše se během duelu potvrdilo, i když Březová šla již ve 4. minutě do vedení, když svou šestou divizní branku vstřelil Pavel Veselý. „Nás vedoucí branka nakopla, bylo to pro nás velké plus,“ chválil si dobrý vstup do utkání Peterka. „Musím říci, že nás několikrát svými zákroky podržel náš brankář, který prokázal své kvality,“ upozorňuje Peterka.

„Soupeř byl hodně nebezpečný při standardních situacích, které jsme dokázali odbránit, a po prvním poločase jsme udrželi naše vedení,“ přidává k prvnímu poločasu březovský trenér.

Po změně stran se opakoval stejný scénář jako v prvním poločase, když Březová podruhé brankově udeřila a soupeř zlobil především při standardkách. „My jsme přidali v závěru zápasu uklidňující gól,“ naráží Peterka na branku střídajícího Romana Bodyho.

„Jenže následně se dočkal branky i Meteor a s vidinou vyrovnání si vytvořil tlak, který jsme však ustáli a silou vůle dovedli zápas do vítězného konce,“ oddychl si ještě v hlase Peterka. „Pro nás to jsou velmi důležité body, jelikož každý bod se počítá,“ dodává závěrem k utkání šéf Olympie.