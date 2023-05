Březová se postaví Chomutovu, Cheb Štětí a Viktoria béčku Příbrami

/FORTUNA DIVIZE/ Pouze sedm kol zbývá do konce Fortuna divize. V nich půjde o hodně, zejména pak chebské Hvězdě, která usiluje o udržení v divizní soutěži, když o víkendu zamíří k důležité bitvě do Štětí. Napilno bude mít i Březová, ta před svými fanoušky vyzve Chomutov, a stejně to budou mít i Mariánské Lázně, které čeká výjezd na Litavku, kde se jim postaví béčko Příbrami.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte