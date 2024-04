Vztek, emoce a zklamání pohltily petřínský stadion po závěrečném hvizdu rozhodčího Jiřího Lepiče, který řídil šlágr kola Fortuna divize A mezi vedoucím Petřínem a třetí mariánskolázeňskou Viktorkou, který nakonec přetavil ve vítězství 4:3 lídr tabulky. „Utkání bylo výborné, mělo to vše, ale zhodnotit ho upřímně nemohu,“ soukal ze sebe po utkání trenér Viktorie Aleš Zach. A nebylo divu. Jeho tým během duelu vedl 3:1, přesto nakonec prohrál 3:4.

FC Viktoria Mariánské Lázně. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Byli jsme lepším týmem, což jsme vyjádřili i brankově. Za domácí dokázal srovnat ve druhé části trefou století Provod, pak si oba týmy vytvořily ještě nějaké šance, ale bez gólového efektu,“ popisoval Zach průběh duelu.

Jenže šlágr kola dostal v nastavení pořádně hořkou tečku, když na scénu vstoupil právě rozhodčí, který vědomě přehlédl faul na mariánskolázeňského Fremra, čehož domácí využili k vítězně trefě, to se psala 93. minuta.

„Snad se poslední gól dostane na sociální sítě a uvidí všichni, jak nás sprostě zařízli rozhodčí,“ hodně se zlobil kouč Viktorie. A po závěrečném hvizdu po brutálním zářezu obdržel sudí pořádnou sprchu nepublikovatelných jmen, což překvapivě přešel bez udělení červených karet.

„Nemám chuť už dělat fotbal. Vždy jsem šel na hřiště, že si to rozdají dvě jedenáctky, a ne, že se rozhoduje zápas jinde než na hřišti,“ horko těžko kousal Zach přehmat rozhodčího, který napomohl domácím k vítězství.

„Smekám, že to kluci nervově zvládli, protože to bylo jen pro silné nervy. Soupeři gratuluji, nebyl ale lepší, ale ukázal sílu. Zvládl to, toť vše! Jednou se snad karma dostaví, i na ty lidi, kteří tohle dnes měli zapotřebí,“ říkal již smířlivým tónem kouč Viktorie.

Video připravujeme…