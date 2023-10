/MOL CUP/ Až ve třetím kole MOL Cupu skončilo úspěšné tažení mariánskolázeňské Viktorky. A bylo hodně kruté. V bitvě Viktorií totiž výběr z lázní nestačil na ligovou Plzeň, se kterou musel skousnout vysokou prohru 0:10. „Na rovinu trošku jsem myslel, že nás Plzeň podcení, ale ona šla do všeho na sto procent, byl to opravdu znatelný rozdíl,“ prozradil po utkání záložník Mariánských Lázní Daniel Skopový.

Ale, jak řekl. Realita byla zcela jiná. Plzeň do bitvy naskočila aktivně, z čehož vytěžila v 10. minutě pokutový kop, kdy souboj Šimka s Mosquerou označil rozhodčí Ulrich jako penaltový. Tu následně s přehledem proměnil Jan Sýkora.

„První poločas nebyl zase tak špatný, škoda jen té penalty při prvním gólu. Neřekl bych úplně, že byla ale asi výsledek by to tolik nezměnilo, jelikož Plzeň měla opravdu kvalitu a nám pomalu docházeli síly,“ je si vědom Skopový. Záhy na druhé straně svedl souboj v šestnáctce Plzně Traoré s Kapolkou, ale tentokrát zůstala píšťalka sudího němá.

Do konce první půle pak přichystali další brankové radosti plzeňským fanouškům Matěj Vydra a Ibrahim Traoré. „Druhý poločas jsme odešli úplně,“ pokrčil zklamaně rameny Skopový. Mariánkám po obrátce stran došel fotbalový dech a Plzeň druhou část pohárové bitvy proměnila ve svou exhibici, když na hattrick dosáhli Vydra a Traoré. Dvěma góly se pak ještě blýskl střídající Kopic a jednou skóroval Vlkanova.

„My trénujeme třikrát v týdnu, zatímco Plzeň dvakrát denně tak ještě, aby to na hřišti nebylo znát,“ upozorňoval Skopový. I přes velkou prohru našel šikovný záložník Mariánských Lázní pozitivum. „Duel nám určitě přinesl hlavně zkušenosti. Zažili jsme to, jak se to hraje na té nejvyšší úrovni,“ doplnil Skopový závěrem ke konci Mariánek v MOL Cupu.

Teď musí viktoriáni přepnout na divizní mód, v neděli 15. října je čeká od 14.00 hodin důležitý duel na půdě přeposledního Tachova, kde budou plnit z pozice lídra Fortuna divize A roli favorita.