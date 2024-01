Mariánskolázeňská Viktoria zažila i přes závěrečné trable v áčkové divizi skvostnou podzimní část, která se tučným písmem zapsala do historie klubu z lázeňského města. A nebylo divu. Viktoriáni totiž dosáhli až na vrchol a po zásluze dosáhli na podzimní titul divizní soutěže. Jenže v závěru podzimní části to v lázeňském klubu pořádně vřelo, když byl nejprve odvolán trenér, po něm pak i hlavní sponzor.

David Folprecht, FC Viktoria Mariánské Lázně. | Foto: Archiv Davida Folprechta

Následně se, ale situace uklidnila a Mariánské Lázně ohlásily nového hlavního partnera klubu, kterým se stal Hotel SwissHouse, zastoupený Davidem Folprechtem. Proč se rozhodl vstoupit do klubu, jak vnímá situaci kolem Viktorie a s jakou vizí bude do klubu vstupovat? To prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Můžete prozradit, kdy se zrodila myšlenka, že byste chtěl vstoupit do mariánskolázeňské Viktorie?

Když jsem se dozvěděl, že během několika dnů skončil trenér a hlavní partner, tak jsem začal přemýšlet, především pak o úspěšném tažení podzimní částí divize. Na to jsme se začali bavit s Karlem Henychem a pak se širším vedením klubu o aktuální situaci.

Nebyla to tedy myšlenka jednoho dne?

Spíše několika dní. Není mi lhostejné, co se v Mariánkách děje a byla by škoda takový úspěch nechat vyšumět. Zároveň se k tomu i přidala další myšlenka, a to práce s mládeží.

Můžete přiblížit, s jakou vizí tedy budete do klubu vstupovat?

Vize na začátek je jednoduchá, a to uklidnit situaci po odchodu původního hlavního sponzora a stabilizovat A-tým. V následných krocích se budeme zaměřovat na podporu mládežnického fotbalu. Což jsme si dali i jako součást memoranda o porozumění.

David Folprecht, FC Viktoria Mariánské Lázně.Zdroj: Archiv Davida FolprechtaDavid Folprecht - Je aktivním přispěvatelem k rozvoji západočeského regionu a zvláště má v oblibě Mariánské Lázně, které jsou svědkem jeho závazku k místním hodnotám a potenciálu. Jeho investiční a podnikatelská činnost je motivována nejen hledáním obchodní příležitosti, ale i podporou trvale udržitelného rozvoje této oblasti. Jako otec tří malých dětí má silný zájem o veřejné záležitosti a usiluje o to, aby svým dětem předal svět, ve kterém budou mít příležitost pro život v bezpečném, prosperujícím a zdravém prostředí. Jeho pohled na současné sociální a ekonomické výzvy je proto neustále obohacován osobním zapojením do komunitního života a snahou o pozitivní změny.

Budete mít v klubu nějaké kompetence nebo budete plnit pouze finanční závazek z pohledu hlavního partnera klubu?

Velice si vážím toho, jak se dokázal tým posunout pod trenérským vedením Aleše Zacha. Určitě nebudu, vstupoval do provozních věcí a výběru hráčů. Rád pomůžu s počátečním nastavením, abychom mohli navázat na úspěch z letošního roku.

Zaměříte se pouze na mužské výběry nebo více budete směrovat podporu mládežnickým výběrům?

Velká část prostředků by měla jít na podporu mládežnického fotbalu. Nicméně jsme se domluvili, že nejdříve společně uklidníme situaci v mužských výběrech. Pak se začneme intenzivně věnovat mládeži, školení trenérů, zvětšení herní základny mládeže. Myslím, že vedení klubu to vnímá jako velký závazek a bude se snažit na těchto věcech intenzivně pracovat.

Jak vnímáte situaci kolem Viktorie, která nastala po odvolání trenéra A-týmu či ukončení spolupráce s hlavním partnerem?

Do detailů nevidím, abych se k tomu mohl vyjádřit. Vnímám to tak, že máme teď možnost tým posunout a být na Viktorku dlouhodobě pyšní.

I přes všechny tyto trable jak divizní A-tým, tak i krajský B-tým zažily povedenou podzimní část, na což zcela jistě budete chtít navázat i v jarní části?

Osobně mi to přijde jako fenomenální výsledek a budu moc rád, když na něj navážeme v jarní části s motivovaným týmem i trenérem. Opět klobouk dolů, co kluci dokázali. Záležet však bude zejména na A-týmu. Ten v současné době řeší hlavní otázku trenéra a hráčů.

Co pro vás z vaší pozice bude nejdůležitější?

Nerad bych předbíhal, ale co se týká trenéra A-týmu, tak jsme v intenzivním jednání a doufám, že budeme všichni příjemně překvapeni. Společně s vedením klubu na tom pracujeme.

Zcela jistě budete chtít z Viktorie udělat do budoucna kvalitní fotbalovou značku?

Myslím si, že Viktoria ke kvalitní značce směřuje, ale stále je před námi ještě hodně práce, ale potenciál tam vidím veliký.

Trochu odbočme, co vy a fotbal?

Nikdy jsem fotbal nehrál na nějaké úrovni, spíše jsem plnil roli diváka. Nicméně syn hraje právě za Viktorii, a to byl pro mě další dílek do skládačky, proč a jak klub podpořit.