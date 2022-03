Cíl máme jasný, uhájit soutěž, nastínil plány trenér Březové

Jenže nic nebylo zalité sluncem. Start totiž neměla Březová do nové sezony příliš dobrý, urvala remízu s Kladnem a posléze prohrála s Mostem. „Začátek byl těžký,“ přiznává. „Kladno je doma silné a Most je favorit na postup, spíše proto se nám to úplně nepovedlo,“ přemítá nad jednobodovým ziskem z úvodu soutěže.

Následně však rozjeli fotbalisté Olympie vítězné tažení, které vydrželo klubu ze Sokolovska čtyři utkání. „Začali jsme hrát lépe,“ upozorňuje jeden z nejzkušenějších hráčů Březové.

„Některé zápasy jsme otočili až v závěru,“ připomíná utkání, ve kterých urval jeho tým cenné body až v závěrečných minutách. Po čtyřech výhrách se rázem Březováci vyhoupli na medailové posty. „Díky několika výhrám v řadě jsme poskočili v tabulce do horních pater,“ zdůrazňoval.

Ale i březovští hráči si prošli během podzimní části výsledkovou krizí, když posléze střídali lepší výsledky s těmi horšími. „Dost zápasů jsme ztratili v závěru a to nás hodně mrzelo. Hlavně v domácích zápasech s Neratovicemi a Brandýsem,“ naráží na nerozhodný výsledek s Neratovicemi, když o výhru přišli až v 90. minutě. Stejně to pak dopadlo i v bitvě s Brandýsem, který dokázal vyrovnat v závěru duelu.

„Určitě bychom se umístili v tabulce na lepší pozici, kdybychom zápasy dovedli do vítězného konce,“ zklamaně povídá. Navíc tým drtila během podzimní části rozsáhlá marodka, kdy trenér Březové Petr Peterka musel nejednou pořádně zamíchat základní sestavou.

„Zranění nás trápila i v minulé sezoně, která se nedohrála. Teď se to opakovalo, ale dokázali jsme si s tím poradit. Šanci tak dostali všichni hráči, aby se trenérovi ukázali v zápasech a nejen v tréninku,“ našel pozitiva Vaněček.

Nakonec to nejlepší. To platilo v podání Olympie dvojnásob, když dokázala vyrabovat Českou Lípu. „Tahle výhra byla pro nás nesmírně cenná, protože s takovým soupeřem není a nebude jednoduché vyhrávat. To byla taková úspěšná tečka za podzimní částí,“ přidává s úsměvem k sedmému podzimnímu vítězství, na které Březová během první poloviny soutěže dosáhla.

Lví podíl měl na úspěšném tažení Březováků kanonýr Pavel Veselý, který zaznamenal během podzimu čtrnáct branek, čímž se navíc stal nejlepším střelcem Fortuna divize B. „Má velkou zásluhu na tom, že jsme byli celkově dost úspěšní, táhl celý tým,“ kvituje střelecký apetit svého parťáka z útočné linie.

„Přípravu jsme zahájili začátkem ledna a byla neskutečně dlouhá a náročná,“ naráží na výživné galeje. Tým doznal během přestávky kosmetických změn, když do týmu přišel ze Sokolova Dan Kovář a z marodky se navrátil útočník Libor Tafat.

„Sice změn moc nebylo, ale určitě nám v jarní části pomohou,“ má jasno Vaněček. A s jakými cíli bude Březová do jarní poloviny soutěže vstupovat? „Chceme být ještě úspěšnější, než jsme byli v podzimní části, a atakovat ty nejvyšší příčky v tabulce,“ odtajnil závěrem cíle Olympie březovský kapitán.