První ztrátu na domácím hřišti, přesněji ve fotbalovém azylu ve Františkových Lázních, musela v 7. kole divize B skousnout chebská Hvězda, která nestačila do té doby na poslední Český Brod, kterému podlehla 0:3.

Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Začátek zápasu jsme chytli dobře, měli jsme několik šancí. Největší já, když jsem se po centru dostal hlavou do zakončení, ale gólman výborně zasáhl, potom se hra srovnala. Oba týmy si vytvořily několik šancí, co neproměnily a do šaten se šlo za stavu 0:0," popisoval první poločas obránce Matěj Kraclík, který se v týdnu navrátil ze sokolovského Baníku zpět do Hvězdy.

Vše podstatné se tedy odehrálo ve Františkových Lázní až po změně stran. Hosté měli ve 46. minutě výhodu pokutového kopu, který přetavil ve vedoucí branku Ondřej Kejha. Následně šla Hvězda do deseti, když po druhé žluté zamířil předčasně pod sprchy Ondřej Sedláček, a toho hosté využili. V 57. minutě totiž přidal druhou branku oslabenému Chebu Maxim Šimek a posléze uzavřel účet duelu v 77. minutě střídající Martin Sklenička. Hvězda tak musela skousnout po dvou výhrách v řadě za sebou, první domácí prohru.

„Dostali jsme gól v úvodu druhé půle z penalty a pár minut na to, jsme dostali červenou kartu, to byl rozhodující moment, co nás položil. Mrzí nás, že jsme doma před našimi fanoušky nebodovali. Teď nás čekají Neratovice, kam jedeme za každou cenu udělat body, i když víme už teď, že budeme oslabený o dva důležité hráče a navíc nás čeká těžký soupeř," dodal k neúspěšnému návratu do trikotu chebského týmu Kraclík.

Hvězda Cheb – Český Brod 0:3 (0:0). Branky: 46. Ondřej Kejha (PK), 57. Maxim Šimek, 77. Martin Sklenička. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (51. Ondřej Sedláček). Diváci: 190. Hvězda Cheb: Mácha – F. Kompit (78. Plíhal), Netrval, Znak, Kraclík – Janda (55. Beneš), Bauer (78. Kováč), Hrotek, Kořistka – Hudeček (46. L. Kompit), Sedláček.