/FOTBAL/ Dva zápasy, dvě prohry, skóre 1:7. Prozatím je jarní část Fortuna divize B v podání fotbalistů Olympie Březové výsledková blamáž. Tým, který pomýšlí na první pětku v tabulce, totiž ve druhé části soutěže značně vystřízlivěl, když po prohře s Neratovicemi padl i s Újezdem, když v Sokolově musel skousnout prohru 1:3.

Březová nestačila na Újezd, prohrála 1:3. | Video: Daniel Seifert

Přitom Březová naskočila do utkání s druhým celkem béčkové skupiny bez respektu, držela vesměs míč na svých kopačkách, ale to bylo z její strany vše. „Je to tak. I když jsme na míči, tak si nedokážeme vytvořit žádnou gólovku,“ hořekoval po utkání kapitán Březové Václav Neudert. A nebylo divu. Újezd totiž využil následně své hlavní zbraně, standardní situace a výškovou převahu.

„Bavíme se o tom celý týden, máme jasně dané prostory a hráče, kdo co má hlídat a stejně s tím máme neustále problémy,“ zlobil se Neudert. „Dokud se za to nebudou dávat pokuty, tak se to nezlepší,“ nabádal k razantnímu kroku Neudert.

FOTO, VIDEO: Převládá obrovské zklamání, smutnil po prohře s Újezdem Schneider

A ví, o čem mluví. První branku obdržela Březová po zaváhání při standardní situaci. „Odkop od brány musí letět až na Vítkov, a ne k prvnímu hráči, co stojí před námi,“ lamentoval kapitán Březové. Poté obdržela Březová druhou branku, na tu však dokázala odpovědět parádní trefou Pavel Veselého.

„Vesi to trefil krásně, ale paradoxně, to dle mého názoru, byla jediná střela na bránu za 90. minut,“ poukazoval Neudert na střeleckou nemohoucnost svého výběru. Poté Újezd po změně stran přidal opět po standardní situaci třetí branku, čím definitivně poslal Olympii do kolen. „Je to o přístupu,“ je si vědom Neudert.

„Musíme, ale začít každý u sebe,“ upozorňoval šéf březovské kabiny. Březová tak má v dalších zápasech co napravovat. „Je to k zamyšlení. Je to jen o našem přístupu jestli si jdeme zahrát jen fotbálek, nebo jdeme vyhrát za každou cenu. Kvalita týmu je velká, ale to nestačí, pokud k tomu nepřidáme týmovost, bojovnost, zodpovědnost a hlavně chtíč po vítězství a gólech,“ připomněl Neudert, co týmu na startu jarní části chybí. „Stále je to druhé utkání, ještě jich máme hodně před sebou, takže věřím, že to zlomíme," přeje si závěrem kapitán březovské kabiny.