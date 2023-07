/FOTBAL/ Zpět na místě činu. V podání Pavla Velemana, to pak platí dvojnásob. Na podzim totiž kryl záda v roli asistenta trenéru chebské Hvězdy Miroslavu Šebestovi, když posléze si vybral zasloužené volno. „Potřeboval jsem si odpočinout kompletně od toho fotbalového kolotoče,“ vysvětloval Pavel Veleman, proč si vzal fotbalovou dovolenou.

Pavel Veleman, trenér FK Hvězda Cheb. | Foto: FK Hvězda Cheb

Po malém odpočinku se však navrací zpět, v plné zbroji, když povede tým tentokrát v roli hlavního kouče. „Proběhlo nějaké jednání s vedením a slovo dalo slovo. Řekli jsme si, že to zkusíme, jak to bude fungovat a v zimě si řekneme, co dál,“ prozradil, jak se upekl jeho návrat k A-týmu Hvězdy.

Ještě než se ujal trenérského kormidla musel však řešit první nepříjemnost. Dlouho to totiž vypadalo, že Hvězda sestoupí do krajského přeboru, nakonec se však pozměnil sestupový klíč, a chebský výběr se v divizní soutěži udržel.

„Bohužel, to vypadalo, že bychom mohli sestoupit, ale nakonec se tak nestalo. Palčivým problémem tak byly odchody, o kterých jsme věděli, jelikož se počítalo s krajským přeborem, a my hráčům nechtěli bránit v odchodu,“ narážel Veleman na další úskalí, se kterým se musí se svým týmem popasovat.

A není divu. Z týmu totiž odešla pětice hráčů, které patřila k základní kamenům, což byl pro Hvězdu citelný zásah. „Zkoušeli jsme ještě hráče oslovit, jestli si odchod nerozmyslí, ale bohužel, už bylo pozdě,“ posteskl si chebský trenér.

„Bohužel jsme počítali s krajským přeborem a chtěli jsme jít po vzoru Ostrova, který sestoupil a posléze se navrátil,“ připomněl Veleman, kde čerpal inspiraci, ale to pouze v případě, že by se Hvězda objevila v krajském přeboru.

Realita nakonec byla jiná, a Hvězda tak vstoupila do letní přípravy, která má opět divizní příchuť. „Trénujeme třikrát v týdnu, víkendy nás pak čekají přípravné zápasy. Hráči navíc ještě obdrželi individuální plány,“ narážel Veleman na chybějící fyzičku, která dělala v uplynulé sezoně hráčům problémy.

I přes značné odchody Hvězda zlákala zpět do svých služeb například obávaného kanonýra Pavla Hudečka, zapojili se také mladíčci Jan Kováč, Ondřej Sedláček. A to není ze strany Hvězdy vše. Navrátit by se měl ještě chebský matador Tomáš Bauer.

„Co se týče posil, tak Hudeček je rozený střelec, Kováč a Sedláček budou příslibem. Dále s námi trénují ještě čtyři dorostenci, ale záleží jen na nich, jak se s tím poperou,“ věří Veleman, že mladé pušky do týmu zapadnou. „Sázet budeme také na zkušené hráče, ať už jde o Kubu Netrvala nebo Honzu Beneše a Tomáše Bauera, který nám chce pomoci,“ přidával Veleman další jména, na které bude během nového ročníku vsázet.

Další změnu zaznamenala Hvězda v domácích zápasech, které nově odehraje na ve Františkových Lázních. „Podle mého názoru se má hrát fotbal na přírodní trávě, takže jsme rádi, že nám vyšly Františkovy Lázně vstříc,“ vysvětloval Veleman. I cíl má Hvězda před startem nového ročníku velmi skromný.

Jaký? „Stabilizovat kádr a pokusit se udržet divizi,“ říká skromně chebský trenér. A, že by trenér obul v případě nouze kopačky? „Ne,“ říká s úsměvem a hned zvážní. „Víme, že to bude těžké, ale věřím, že se s tím statečně popereme, pokud tomu všichni dají více než sto procent,“ doplnil.