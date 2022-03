To přineslo malé vylepšení bodového zisku, když Ostrováci nakonec dosáhli alespoň na třináct bodů, za což jim patřila čtrnáctá příčka. „Jsou to absolutně rozdílné role,“ přiznával Michal Süttö, který se z brankářského postu přesunul během podzimu na post trenérský. „Jako trenér jsem odpovědný za přípravu tréninkové činnosti, nastavení taktiky na mistrovské utkání a také je to velká zodpovědnost,“ upozorňuje Süttö.