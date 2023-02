„I přes nepříznivý výsledek panují spíše pozitivní dojmy,“ řekl po utkání trenér Mariánských Lázní Aleš Zach, a to i přesto, že se zápas odehrál na velmi kluzkém terénu, na hranici regulérnosti.

„Hlavně v prvním poločase, kdy nastoupila sestava, která se tak ze sedmdesáti procent blížila té, která by mohla zahajovat první mistrovský zápas, jsme podali velmi dobrý výkon a i na těžkém terénu se hrál oboustranně kvalitní ofenzivní fotbal a i výsledek nerozhodný výsledek byl byl spravedlivý,“ shrnul první poločas kouč Viktorie.

„V utkání jsme si poprvé vyzkoušeli nové rozestavění 3 – 4 – 1 – 2, a směrem do ofenzivy to z naší strany nebylo špatné a předvedli jsme několik zajímavých akcí,“ přidával svůj pohled trenér Březové Petr Schneider. I po změně stran předváděly obě mužstva kvalitní fotbal, což se nakonec promítlo i do ukazatele skóre. „Ve druhém poločase jsme prostřídali, když jsme chtěli zkusit ještě nějaké věci a některé hráče na jiných postech a obě mužstva pokračovala v zajímavých ofenzivních akcích,“ připomněl Zach, že fanoušci se ani během druhé poloviny zápasu nenudili.

Následně Březová dokázala přetavit standardní situace, které se jí naskytly v důležité branky, které ji nasměrovaly k cenné výhře. „Bohužel jsme selhali hrubou nedisciplinovaností a nekoncentrovaností při standardkách. Hosté dali naprosto pro mě hloupé a nepochopitelné góly, které se prostě nesmí dostat, a za to jsem na hráče hodně naštvaný, jelikož tím naprosto zmuchlali a hodili do koše celkový dojem a ostatní velmi dobré pasáže zápasu,“ zklamaně se vracel Zach ke dvěma obdrženým brankám z rohových kopů.

Naopak spokojenost panovala v táboře Olympie. „Vstřelili jsme tři branky ze hry a dvě po rohových kopech,“ chválil si Schneider produktivitu svého týmu. „Do obrany už to tak dobré, ale nebylo. Několikrát jsme propadli a soupeř toho dokázal využít. Vzhledem k tomu, že jsme rozestavění na tři stopery zkusili poprvé, bez jakéhokoliv tréninku, tak se dají chyby pochopit,“ dodal ještě k utkání trenér Březové.

Viktoria Mariánské Lázně – Olympie Březová 3:5 (2:2). Branky: Kopta Jan 2, Skopový Daniel – Vokáč Rostislav 2, Martinec Dan, Kýček Kryštof, Kravar Matěj. Mariánské Lázně: Gembický – Brož, Rybař, Cinkanič, Beránek – Skopový, Drahorád, Pěček, Patrovský, Renza – Kopta (stř. Hinterholzinger, Šácha, J. Nedbalý, Buršík, L. Prokop, Holub. Březová: T. Martinec – Číž, Nimrichter, Neudert – P. Peterka, Kravar, Rusňák, Kýček – Vokáč – Veselý, D. Martinec (stř. Richter, Dubnický, Body, Hora).