O víkendu sice na půdě Brandýsa nad Labem dvakrát vedli nad tamním výběrem, přesto nakonec museli skousnout porážku 2:4, třetí v řadě.

„Před začátkem zápasu jsme si řekli, že do zápasu musíme jít s maximálním nasazením, což se nám dařilo,“ narážel ostrovský záložník Tomáš Bursík na trefu Michala Kobery ve 2. minutě utkání.

„Od dvacáté minuty se hra vyrovnala a začaly přicházet šance domácích, což vyvrcholilo brankou ve 26. minutě, kdy jsme inkasovali po průniku ze strany. Dále do konce poločasu jsme měli dvě dost dobré šance, které jsme nedokázali využít, a tak se šlo za stavu 1:1 do kabin,“ bilancoval první poločas na půdě Brandýsa Bursík.

I do druhého poločasu Ostrov naskočil, když šel podruhé do vedení po přesné ráně Lukáše Jankovského.

„Do druhého dějství jsme měli opět výborný nástup kdy po průniku Duška jsme zahrávali pokutový kop, který proměnil Jankovský, a my šli opět do vedení. Náš tlak ale nepolevoval a my se dostali ještě do dvou gólových šancí, které jsme bohužel neproměnili, a následně jsme inkasovali ze standardní situace,“ smutně poznamenal Bursík ke druhé vyrovnávací brance domácích.

„Poté se hra vyrovnala, domácí se začali dostávat do šancí a v 73. minutě odpískal sudí přísnou penaltu pro Brandýs, po které se ujal vedení. V samotném závěru jsme hru otevřeli, chtěli jsme se stavem zápasu ještě něco udělat, a po rychlém útoku do naší otevřené obrany jsme inkasovali počtvrté,“ dodal k utkání Bursík.

FK Brandýs nad Labem – FK Ostrov 4:2 (1:1). Branky: 26. , 59. a 73. Folwarczny David (1 PK), 90. Kubeš Martin – 2. Kobera Michal, 50. Jankovský Lukáš (PK). Rozhodčí: Pekař. ŽK: 3:6. Ostrov: Vaněček – Janda, Vondráček, Stan, Dušek – Kostka, Jankovský, Kobera, Bursík – Kočí, Matoušek (stř. Liška, Veverka, Zedníček, Vrba).