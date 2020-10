Do lázeňského města zamíří Spartak Soběslav, který si drží ve Fortuna Divizi A po sedmém kole průběžnou devátou příčku, na kterou viktoriáni ztrácí čtyři body.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Soběslav jsem již několikrát viděl, jak v uplynulé sezoně, tak i v té letošní, a je to kvalitní tým, který je hodně fotbalový, běhavý, takže nás opět nečeká nic lehkého,“ přiblížil sílu soupeře trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš.

Soběslav však naposledy překvapivě zaváhala v domácím prostředí s Mýtem, se kterým prohrála těsně 1:2. „Na to bych se neohlížel, to se prostě stane, na síle soupeře to nic nemění,“ varoval Dolejš před případným podceněním soupeře.

Viktoria tak má před sebou další náročnou šichtu, ze které by chtěla vytěžit cenný bodový zisk. „Od začátku podzimu jsme měli v domácích utkáních těžké soupeře, přesto jsme dokázali vybojovat cenné body, na to bychom chtěli navázat o i víkendu,“ přeje si Dolejš urvat důležité body v souboji se soběslavským Spartakem, který bude vzhledem k postavení v tabulce plnit v Mariánských Lázních roli favorita.

„Situace v tabulce nám velí jít za třemi body, obzvlášť když hrajeme doma, musíme však k utkání přistoupit zodpovědně a koncentrovaně, pak věřím, že na body dosáhneme, ale víme, že to bude těžká práce,“ dodal závěrem zkušený kormidelník na lavičce Viktorie k utkání se Soběslaví, které bude zahájeno v sobotu dopoledne na uzavřeném stadionu v 10.30 hodin.