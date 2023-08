/Divize/ Třetí výhru v podzimní části Fortuna divize A připsala na své konto mariánskolázeňská Viktoria. V divizním derby porazila extřetiligový Sokolov 2:0.

Mariánské Lázně ovládly divizní derby, pokořily Sokolov 2:0. | Foto: FC Viktoria Mariánské Lázně

„Neskutečný zápas, který měl vše,“ rozdával úsměvy po utkání na všechny strany kouč Viktorie Aleš Zach a hned přidával: „První poločas jsme měli výborný vstup a byli jsme určitě lepší jak kombinačně, tak běžecky.“ Divizní derby otevřel ve 15. minutě exsokolovský útočník ve službách Viktorie Miroslav Peška, který úspěšnou hlavičkou zužitkoval rohový kop. „I potom jsme tvrdili muziku my, ale bohužel již bez efektu,“ podotkl Zach k prvnímu poločasu, ve kterém si Mariánské Lázně vystřelily v uvozovkách pouze jednobrankový náskok.

I po obrátce stran na tom byla lépe Viktoria. „Druhý poločas jsme opět začali výborně, ale svoji obrovskou tutovku neproměnili,“ litoval další zahozené šance trenér. Pak ale Mariánské Lázně zažily hodně perné chvíle, když v 58. minutě zamířil předčasně pod sprchy Dominik Pěček. „Do té doby jsme udělali jedinou chybičku, kdy se za naše stopery dostal střídající, ale výborný Václavík, a Pěček to uhasil za cenu přísné červené karty,“ komentoval vyloučení svého hráče Zach.

A právě vyloučení dostalo Sokolov zpět do hry, kdy se mariánskolázeňská obrana měla co otáčet. „Od té doby nás hosté mačkali,udělali široké hřiště, a následně létal do našeho vápna jeden centr za druhým. Sokolov i přes dobré tři příležitosti, ale nakonec díky neuvěřitelné bojovnosti a semknutí všech hráčů a fantastickým zákrokům brankáře Hinterholzingera nic nevytěžil,“ narážel Zach nejen na týmový výkon, ale také brankáře Viktorie, který ve své brance čaroval.

Baníkovci v závěru duelu šli do rizika, a to se jim vymstilo, když inkasovali v nastaveném rozhodující branku, kterou měl na svědomí Martin Buršík. „V závěru zápasu jsme po brejku a vynikajícímu řešení Buršíka, který si položil obránce a podél vyběhnuvšího Švihoříka dal rozhodující branku,“ popisoval Zach druhou trefu Viktorie. Sokolov tak ani podruhé na hřišti soupeře na body nedosáhl, zatímco Viktoria brala druhou domácí výhru v řadě za sebou.

„Hrál se výborný fotbal, hosté mají velmi perspektivní mužstvo plné mladých kvalitních kluků a konečně se z Afriky vrátili na českou cestu, která je dle mého názoru mnohem lepší,“ chválil netradičně kouč Viktorie soupeře. „Naši kluci odehráli skvělý zápas, hlavně po vyloučení se semkli, zápas odjezdili poctivě po zadku a podle celkového průběhu zaslouženě vyhráli. Nemohu opět zapomenout na diváky, byli báječní a vytvořili úžasnou kulisu, před kterou si hráči nedovolí vypustit vůbec nic a strašně jim za to všichni děkujeme,“ doplnil k triumfu v derby Zach.

Viktoria Mariánské Lázně – Baník Sokolov 2:0 (1:0). Branky: 15. Peška Miroslav, 94. Buršík Martin. Rozhodčí: Mičan. ŽK: 1:3. ČK: 1:0 (58. Dominik Pěček). Diváci: 320.

Mariánské Lázně: Hinterholzinger – Šimek, Cinkanič, Dvořák, Beránek – Štůla, Drahorád, Pěček, D. Skopový (81. Buršík) – Kapolka (85. M. Skopový), Peška (66. Hošek).

Sokolov: Švihořík – Kýček (83. Mikleš), Kabantsov, Krlička, Kraus – Schimmer (46. Čížek), Richter, Anděl – Komberec, Zázrivec (46. Václavík), Kubinec.