Dvakrát jim totiž byla předčasně ukončena kvůli pandemii koronaviru a viktoriáni si v obou případech připsali na své konto konečnou dvanáctou příčku.

„S ukončením nedohrané sezony jsem počítal, takže mě to ani nepřekvapilo, ale myslím si, že je to lepší, než kdyby se dohrála půlka a došlo by k dohadům ohledně postupů a sestupů,“ připomíná trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš možnost dohrání nejméně padesáti procent, jež by určila sestupující či postupující týmy.

„Také z ekonomického hlediska by to pro divizní oddíly nebylo jednoduché,“ upozorňuje Dolejš na další trable, které by kluby či týmy zasáhly při návratu na stadiony.

Po předčasném ukončení soutěží tak Viktoria využila vynucenou přestávku k návratu ke společným tréninkům, které jim byly umožněny po uvolnění opatření.

FC Viktoria Mariánské Lázně.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

„Nyní trénujeme a doufáme, že koncem měsíce bude možné odehrát kvalitní přípravná utkání. Potom týden dovolené a normální příprava na soutěž,“ nastínil fotbalový harmonogram Mariánských Lázní její trenér. Otázkou však zůstává, jestli bude nový ročník kvůli pandemii koronaviru zahájen a jestli bude dohrán.

„V tomto případě si nemyslím nic, jen doufám, že na třetí pokus se to podaří dohrát,“ přeje si zahájení i dohrání soutěže Dolejš. Na přetřes tak přichází i otázka testovat hráče či netestovat?

„Většina hráčů se stejně testuje v zaměstnání nebo ve škole a další budou očkovaní nebo promoření, takže budou mít v těle protilátky. Budeme si muset zvyknout, že covid tu je a bude, a naučit se s ním žít,“ říká závěrem Dolejš.