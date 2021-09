„Pro nás to bylo samozřejmě hodně důležité vítězství. Musíme však zůstat při zemi a poctivě se připravovat na další náročná utkání, která máme před sebou,“ krotí mariánskolázeňskou euforii Dolejš.

V 57. minutě srovnal gólový účet Roman Popovič, který tak rozjel svůj galakoncert. „Po vyrovnávací brance jsme si vytvořili tlak a Beroun do ničeho nepustili. V závěru utkání jsme pak vstřelili ještě tři branky, když dvě byly z pokutového kopu,“ říká k povedenému závěru, ve kterém třikrát brankově udeřil mladíček Popovič, který tak v utkání dosáhl na čtyřbrankovou kvótu.

V prvním poločase padla jediná branka, a to v samém závěru, když se v dresu Berouna prosadil Lukáš Landa. „Bohužel jsme inkasovali po rohovém kopu, kdy míč propadl berounskému hráči a kolenem zařídil svému týmu vedení,“ kroutil hlavou nad obdrženou brankou Dolejš a hned s úsměvem přidal: „Jsem myslel, že mě omejou.“

„Věděli jsme, že to v Berouně nebude jednoduché, a to se také potvrdilo,“ poukazuje trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš.

