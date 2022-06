Viktorii čeká Soběslav Prolomit smolnou sérii ve Fortuna divizi A budou chtít v sobotu 4. června od 10.15 hodin na svém stadionu fotbalisté mariánskolázeňské Viktorie. Ta se totiž pohybuje na hranici sestupového pásma, a potřebuje tak body jako sůl. A tři body proti Soběslavi, která již může dohrát jarní část v poklidu, by se v cestě za záchranou viktoriánům hodily, rozhodne se ale na hřišti.

Velký krok k záchraně ve Fortuna divizi A mohou udělat v sobotu 4. června od 17.00 hodin fotbalisté chebské Hvězdy, kteří se představí na půdě posledního Berouna, jenž je již jasným sestupujícím. Na podzim uhrála Hvězda s Berounem v domácím prostředí nerozhodný výsledek 1:1, ale tentokrát bude chtít uspět za tři body. Navíc týmy, které taktéž usilují o záchranu v soutěži, mají oproti Hvězdě naordinovány o víkendu silné soupeře, což by mohlo hrát do karet právě chebskému výběru.

Zápas pravdy mají před sebou ve Fortuna divizi B fotbalisté ostrovského FK. Aktuálně čtrnáctý tým tabulky totiž zamíří na půdu posledního týmu soutěže, Tatranu Rakovník. V sobotu 4. června v 10.15 hodin tak čeká svěřence trenérského dua Michal Süttö, Ivan Filip důležité utkání, po kterém mohou v případě výhry stále pomýšlet na záchranu v soutěži, i když s blížícím se závěrem jarní části už jdou šance na udržení do teoretické části, ale přesto naděje umírá poslední. Na podzim Ostrov Rakovník porazil na svém stadionu 3:0 a určitě na tuto výhru bude chtít navázat i v jarní odvetě.

Napilno bude mít o víkendu, přesněji v sobotu 4. června, ve Fortuna divizi B také březovská Olympie. Ta se představí od 10.15 hodin na horké půdě Brandýsa nad Labem, na který Březováci ztrácí ve vyrovnané tabulce pět bodů. V podzimním měření sil Březová proti Brandýsu přišla o tříbodovou radost osm minut před koncem, když soupeř vyrovnal na konečných 2:2. Navíc právě Brandýs bude v domácím prostředí tvrdit proti výběru ze Sokolovska roli favorita, což může hrát do karet Březové, které nemá co ztratit, ba naopak na půdě Brandýsa může jen získat.

