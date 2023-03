Jako první vtrhne do jarních bojů Olympie Březová. Tu však na úvod čeká pěkně tvrdý oříšek v podobě Neratovic, čtvrtého celku podzimní části béčkové skupiny. „Nečeká nás nic lehkého,“ tuší březovský trenér Petr Schneider. „O soupeři toho po zimě moc nevíme, takže budeme vycházet z přípravy z podzimní části“ poukazoval Schneider před prvním jarním vystoupení.

Ten by měl mít k dispozici kompletní kádr. „Vypadá to, že bychom měli k utkání cestovat v plné sestavě,“ pochvaloval si kouč Březové. Z čeho však má obavy? „Zajímavé bude, jak se vypořádáme s trávou, na které jsme naposled hráli v listopadu ve Štětí,“ připomněl Schneider. I přesto chce Březová bodově uspět. „Jedeme do Neratovic s cílem uhrát minimálně bod,“ podotkl Schneider k utkání, které odstartuje v Neratovicích v sobotu 4. března v 10.15 hodin.

FK OLYMPIE BŘEZOVÁ

Brankáři: Martinec Tomáš (93), Kasl Jan (97) Richter Jakub (96), Tichota David (03). Obránci: Číž Vladimír (98), Neudert Václav (91), Kýček Kryštof (98), Peterka David (94), Nimrichter Daniel (99), Šaloun Jiří (91). Záložníci: Peterka Petr (94), Kravar Matěj (95), Kursa David (99), Body Roman (99), Rusňák František (93), Vokáč Rostislav (98), Poupě Jiří (02) Kovář Daniel (96), Dubnický Matyáš (92). Útočníci: David Vaněček (83), Veselý Pavel (98), Martinec Dan (94).

Přišli: Vokáč Rostislav (FK Baník Sokolov), Richter Jakub (Německo), Tichota David (FK Ostrov).

Odešel: Filipec Lukáš (Kaznějov).

Trenér: Petr Schneider, asistent: Petr Peterka, vedoucí: Alexej Kovačik, zdravotník: Radek Dvořák, masér: Miroslav Peterka.

Pak přijde na pořad mariánskolázeňská Viktorka. Ta se představí v sobotním dopoledni, přesněji v 10.30 hodin, na půdě Komárova. „Mimo dlouhodobých marodů se to dává pomalu do kupy, ale z důvodu dovolené nebude k dispozici bohužel Cinkanič, a pro nemoc bude chybět Buršík,“ hlásil z tábora Viktorie trenér Aleš Zach. Jeho družina zamíří k prvnímu utkání jara s jasným cílem, bodovat. „Nalijme si čistého vína. Abychom, se mohli vůbec účastnit tvrdého boje o záchranu, musíme vyhrát,“ má jasno trenér Viktorie.

A příprava na důležité jaro, k tomu také směřovala. „Start je pro nás více než extrémně důležitý! Soupeř je to velmi těžký, hlavně v domácím prostředí, ale věříme, že tam uspějeme, je už opravdu na čase,“ přeje si Zach vstoupit do druhé poloviny soutěže tříbodovým ziskem.

FC VIKTORIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Brankáři: Hinterholzinger Filip (92), Gembický Jan (02). Obránci: Brož Marek (00), Štůla Marek (03), Cinkanič Daniel (96), Rybař Matěj (02), Beránek Adam (91), Skopový Marek (99), Prokop Lukáš (04), Buršík Martin (96), Lukáš Martin (89), Kořistka Patrik (98), Prokop Filip (03). Záložníci: Skopový Daniel (98), Drahorád Michal (92), Pěček Dominik (97), Patrovský Martin (02), Kapolka Martin (03), Renza Filip (02), Nedbalý Jakub (02), Šácha Petr (88), Růžička Michal (92). Útočníci: Kopta Jan (95), Holub Petr (95), Pecháček Ondřej (01).

Přišli: Jan Gembický (Skalná), Jan Kopta (Chomutov), Martin Buršík (Domažlice), Matěj Rybař (Rokycany), Martin Kapolka (Chodová Planá), Adam Beránek (Přeštice).

Odešli: Jakub Lattisch (Pila), David Šmejkal, Ondřej Jacko-Lysák (oba Slavia Karlovy Vary), Daniel Šmejkal (Mitterteich).

Trenér: Aleš Zach, asistent trenéra: František Nedbalý, vedoucí mužstva: Jaroslav Paseka, sportovní manažer: Josef Novotný.

Poslední, kdo naskočí do jarní části, bude Hvězda Cheb. Ta jako jediná bude spoléhat na domácí prostředí, ve kterém vyzve v sobotu 4. března od 16.00 hodin Kosmonosy. „Většina hráčů je po zdravotní stránce v pořádku,“ podotkl trenér chebské Hvězdy ke kádru, který je na první utkání jara přichystán. Sám, ale ví, že jeho výběr čeká náročná šichta.

„Soupeř odehrál zimní turnaj v Brandýse nad Labem, který vyhrál. Do týmu navíc přivedl dva hráče z Francie, takže nás čeká velmi kvalitní soupeř,“ upozorňoval Beneš na sílu soupeře. Hvězda se však nemůže na kvality soupeře ohlížet, pokud myslí na záchranu, musí bezpodmínečně bodovat. „Pokud chceme zachránit divizi, tak pro nás bude důležité se pokusit v každém utkání bodovat, tím spíše na domácí půdě,“ je si Beneš vědom, že na konci jara bude důležitý každý bod.

FK HVĚZDA CHEB

Brankáři: Mácha Dalibor (90), Mašek Dominik (04). Obránci: Hucl Jiří (89), Netrval Jakub (95), Janda Vítězslav (97), Znak Petr (01), Kompit Filip (03), Plíhal Lukáš (01), Kraus Václav (03). Záložníci: Eisenreich Jindřich (92), Kompit Luboš (99), Bauer Tomáš (81), Hrotek Josef (01), Beneš Martin (03), Sláma Zdeněk (82), Raffa Jakub (04), Bílek Petr (02). Útočníci: Komberec Lukáš (87), Kubinec Dominik (97), Anděl Jakub (95), Lokinga Lukáš (04).

Odešel: Repčik Michal ( přerušení činnosti).

Trenér: Jan Beneš, asistent trenéra: Klepáček Jakub, sportovní ředitel: Václav Sýkora, vedoucí týmu: Vladislav Remža, zdravotník: Jaroslav Nožička.

