Jak tuto situaci vnímáte?

Jiří Štěpán (FK Ostrov): Myslím si, že sport by se měl dělat hlavně proto, že je to sport, ať je to jakýkoliv sport. Pokud na tom někdo chce zbohatnout, a ještě takovým způsobem, je jedině dobře, že se to vyšetřuje.

Otakar Dolejš (FC Viktoria Mariánské Lázně): To, co se stalo, dává šanci očistit náš fotbal od korupce na všech stupních.

Petr Peterka (FK Olympie Březová): Nezlobte se, ale na toto nebudu reagovat. Jako většina mám o tomto informace pouze z médií, a to se těžko něco hodnotí a reaguje, když o tom nic nevíme. Jak to bude s fotbalem dál, ukáže čas a lidi, kteří tomu dají směr.

Miroslav Šebesta (FK Hvězda Cheb): Je to smutné hlavně pro fotbal, jeho důvěryhodnost.

Padá hodně názorů, že stejně z toho nakonec nic nebude, jaký máte názor vy?

Jiří Štěpán: Je to zase jen o spekulacích, jak hluboko je moc pana Berbra prorostlá. Vždyť on tam vlastně vůbec nemusí být, a bude to úplně to samé, protože za tu dobu ovlivnil spousty lidí kolem sebe.

Otakar Dolejš: Já si myslím, že i kdyby z toho tzv. nic nebylo, budou rozhodčí i lidé okolo fotbalu už opatrnější, než tomu bylo doposud.

Miroslav Šebesta: Co se děje, vím jen ze sdělovacích prostředků. Nerad komentuji věci, o kterých nevím podrobnosti a pravdivé údaje. Tím chci ale říci, že se pravdu rád dozvím.

Myslíte si, že by se mohl český fotbal dočkat dlouho očekávané ozdravné kúry?

Jiří Štěpán: Já nevím, jsem asi pesimista. Můj názor je takový, že každý, kdo se dostane do takové funkce a bude mu umožněno zbohatnout jakýmkoliv způsobem, tak se neudrží a udělá to. Navíc ten tlak bude obrovský a málo lidí by ho mohlo vydržet. Systém by se musel změnit odspoda až nahoru.

Otakar Dolejš: To jsem teď právě řekl, že vidím světlo na konci tunelu.

Miroslav Šebesta: To se říká hodně dlouho, nejdříve musí býti někdo usvědčen. Pak bude záležet, kdo fotbal povede. Ale tyto věci mají na svědomí také kluby, od kterých to vychází. Kdyby nebylo některých z nich, i fotbal by byl zdravější.