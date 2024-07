První z nich odehraje Viktoria v sobotu 13. července, kdy vyzve od 11:00 hodin Holýšov. Druhý pak odehrají Mariánské Lázně ve čtvrtek 18. července od 18:00 hodin, kdy se jim postaví Sokol Lhota.

Následně se představí klub z Chebska v neděli 21. července od 15:00 hodin s nováčkem 3. České fotbalové ligy skupiny B SK Kladno. Poté přijde ještě na řadu duel s Kadaní, a pak už bude na programu generálka v podobě předkola MOL Cupu na půdě Ostrova, která bude na programu v sobotu 3. srpna od 17:00 hodin.

„Vrchol přípravy bude MOL Cup proti Ostrovu. Je to sice ještě v uvozovkách příprava, ale bereme to hodně vážně a to ze dvou důvodů. Prvním je test toho, jak jsme na divizi připraveni, protože Ostrov má vysokou kvalitu. Dalším je to, že po loňském úspěchu, kdy jsme dokráčeli do třetího kola a vyzvali Viktorku Plzeň, bychom určitě něco podobného chtěli zopakovat a přivítat opět nějakého prvoligového soupeře,“ doplnil závěrem trenér Viktorie.