„S panem Bursíkem jsme se dohodli, že budu vypomáhat trenérům Michalu Süttöovi a Janu Micankovi,“ říká k návratu do Ostrova trenér Jiří Štěpán.

Ostrov posílili Řehák a Mestl. Trenér? Nebude to neznámé jméno, prozradil Bursík

Toho však nečeká společně s trenérskými kolegy jednoduchá práce, ale naopak pořádná šichta. Ostrov se po první polovině soutěže krčí v sestupovém pásmu na čtrnácté pozici a na udržení v soutěži má, v uvozovkách, sedmibodové manko. „Víme, že nás čeká náročná jarní část, ale věříme, že vzhledem k potenciálu týmu se nám podaří soutěž zachránit,“ přeje si záchranu divizní soutěže Jiří Štěpán.

Již pod jeho velením Ostrováci naskočili v pondělí do zimních galejí. „Trénujeme čtyřikrát v týdnu a mimo tento víkend pak vyplníme právě víkendy přípravnými zápasy. Do přípravy se navíc zapojilo pět šest nových hráčů, plus dorostenci, od kterých si hodně slibujeme,“ vysvětloval Štěpán.

FOTOGALERIE: Máme potenciál to zvládnout, říká k záchraně v divizi Vojta Machek

Vypořádat se bude muset Ostrov také s odchodem Martina Matouška, který zamířil do varské Slavie. „Maty odvedl pro Ostrov hodně práce a dveře má stále u nás otevřené. My mu přejeme, aby se mu dařilo,“ vzkazuje za celý tým závěrem Štěpán.