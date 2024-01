Jenže z vedení se hosté neradovali dlouho. Ostrováci totiž měli k dispozici v rychlém sledu dva pokutové kopy, které s přehledem proměnil Ondřej Nýber a Ostrov rázem vedl 2:1. „Utkání začalo divoce, od 5. minuty jsme po skvěle sehrané standardce vedli a ve 12. minutě prohrávali po dvou zbytečných penaltách,“ vracel se ke gólovému zvratu v úvodu duelu kouč Mariánských Lázní Aleš Zach.

Nakonec skončil první poločas nerozhodně, když ve 43. minutě srovnal ukazatel skóre mariánskolázeňský útočník Petr Holub. „Nutno říct, že soupeř byl kombinačně lepší a zhruba do 30. minuty nás přehrával. Pak jsme srovnali hru a do poločasu i skóre,“ přidával ještě pár slov k prvnímu poločasu kouč Viktorie.

Soupeři jsme darovali dvě penalty, zklamaně řekl po prohře Zedníček

To po změně stran přetavili hráči Mariánských Lázní duel ve svou exhibici, když domácí propadli zejména v obranné fázi, což se odrazilo také na skóre. „Druhou půli jsme přidali rychle dva góly a Ostrov to trochu utlumilo v aktivitě, přesto si po našich chybách vytvořil dvě velké šance, ale nedal. My jsme pak vstřelili ještě dvě branky a další příležitosti nevyužili,“ ohlédl se za druhým poločasem Zach.

Lídr Fortuna divize A, tak připsal na své konto druhou výhru v přípravě v řadě. I přesto je kouč Viktorie opatrný. „Za nasazení i produktivitu si kluci zaslouží malou pochvalu, ale je třeba tvrdě pracovat dál. V utkání se protočilo patnáct hráčů, ale určitě je nutné mužstvo ještě posílit,“ upozorňoval závěrem Zach.

