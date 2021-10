VIKTORIA PROPADLA S DOUBRAVKOU

Rozčarování zavládlo v kabině fotbalistů Viktorie Mariánské Lázně po porážce ve 12. kole Fortuna divize A s Doubravkou, která si odvezla vítězství 4:1. „Utkání jsme měli velmi dobře rozehrané, již v 7. minutě jsme se ujali vedení,“ vrací se k povedenému vstupu do zápasu trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš.

„Vytvořili jsme si i další šance,“ připomíná. Jenže houževnatý soupeř dokázal o jedenáct minut později vyrovnat. „Tato branka nás rozložila,“ nechápavě kroutí hlavou trenér Viktorie. Od té doby panoval na hřišti soupeř, který navíc navýšil své vedení na rozdíl dvou branek. „Po změně stran jsme chtěli s výsledkem něco udělat, do kolen nás srazil třetí gól z ofsajdu,“ zlobil se Dolejš.

„V závěru jsme poté inkasovali ještě jednou,“ smutně poznamenal ke gólovým radostem hostů. „Musíme hodit zápas co nejdříve za hlavu a soustředit se a připravit na Soběslav,“ připomíná závěrem Dolejš další důležitý souboj, který jeho svěřence čeká.

FC Viktoria Mariánské Lázně – SK Senco Doubravka 1:4 (1:2). Branky: 7. Prokš Jan – 18. Ungr Milan, 38. a 61. Patrovský Marek, 89. Rozboud Karel. Rozhodčí: Toman. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

Mariánské Lázně: Jacko-Lysák – Lukáš (78. Florian), Šácha, Cinkanič (70. Samek), Prokš (46. Habart) – Drahorád, Kořistka, Kapolka (59. Nedbalý), Popovič – Braun, Holub.

BŘEZOVOU STÁLA BODY 90. MINUTA

Po bodovém zisku sahala Olympie Březová na půdě Aritmy Praha, kde dokázala smazat dvoubrankové manko, přesto nakonec o osudu utkání rozhodla 90. minuta, kdy domácí vstřelili vítěznou branku na 3:2. „My jsme měli velmi špatný vstup do utkání.

Domácí byli jednoznačně lepší,“ uznává trenér Březové Petr Peterka. A to se odrazilo i na ukazateli skóre. „Aritma nás dostala pod tlak a z toho vytěžila do pětadvacáté minuty dvě branky, a to jsme mohli být rádi, že rozdíl ve skóre nebyl vyšší,“ smutně poznamenal Peterka.

„Od 30. minuty se hra trochu vyrovnala, my si vytvořili šance na kontaktní gól, ale bohužel jsem je nevyužili,“ přidává ještě k prvnímu poločasu. Do druhého poločasu však naskočila Březová jako vyměněná.

„Po důrazném rozhovoru v kabině přišel na hřiště jiný mančaft. Začali jsme dobře kombinovat, byli v pohybu a dokázali vstřelit dvě branky,“ chválil si velkou změnu v projevu svého výběru Peterka.

Jenže Březová přišla v závěru o všechny body. „Aritmu jsme prakticky během druhého poločasu k ničemu vážnějšímu nepustili, i přesto jsme inkasovali po nákopu do naší šestnáctky, kdy jsme propadli v obranné fázi, pro nás je to velké zklamání,“ marně hledal slova po zbytečné porážce Peterka.

SK Aritma Praha – FK Olympie Březová 3:2 (2:0). Branky: 6. Šaloun Jiří (vlastní), 24. Kalina Tomáš, 90. Kortiš Daniel – 64. Kursa David, 77. Peterka Petr. Rozhodčí: Makovička. ŽK: 2:5. Diváci: 110.

Březová: Martinec - D. Peterka, Kravar, Šaloun, Nimrichter – P. Peterka (84. Filipec), Kursa, Hašek (37. Deme), Rusňák – Vaněček, Veselý.

CHEBSKÉ HVĚZDĚ SEBRAL BODY ČERNÝ

Desátou podzimní porážku si o víkendu připsali na své konto fotbalisté Hvězdy Cheb. Svěřenci trenéra Miroslava Šebesty se představili na půdě Rokycan, kde nakonec prohráli po velké bitvě 1:2.

Na rokycanském stadionu se vše podstatné odehrálo v závěrečné třicetiminutovce. Domácím sice zařídil vedení v 74. minutě Michal Černý, ale hosté z Karlovarského kraje dokázali gólově reagovat, když v 80. minutě bylo zásluhou Luboše Kompita vyrovnáno.

Cenný výsledek však hráči Hvězdy neudrželi, když o čtyři minuty později zmařil domácím tříbodový zisk svou druhou trefou v zápas Michal Černý.

FC Rokycany – FK Hvězda Cheb 2:1 (0:0). Branky: 76. a 84. Černý Michal – 80. Kompit Luboš. Rozhodčí: Lovětínský. ŽK: 0:2. Diváci: 103.

Hvězda Cheb: Mácha – Znak, Macháček (63. Komberec), Beneš (87. Klepáček), Hrotek (90. Sládeček) – Kompit, Sláma, Bauer, Janda (90. Plíhal) – Anděl, Kompit.